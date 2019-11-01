Governo quer tornar mais barato empregar jovens e mais velhos

Carteira de Trabalho: retirada de encargos é incentivo ao empresariado Crédito: Valdecir Galor/PMC

O governo federal vai adotar uma série de medidas para incentivar a geração de emprego no país. Para isso, deverá reduzir os encargos trabalhistas para empresas que contratarem trabalhadores com até 1,5 salário mínimo, o equivalente a R$ 1.497 mensais. Além disso, o modelo prevê que empresas contratem jovens de 18 e 29 anos e pessoas acima de 55 anos.

A equipe econômica pretende, com um novo programa, dar oportunidade a pessoas com menor qualificação e que encontram dificuldade de conseguir uma vaga no mercado formal.

Empresários capixabas dizem qualquer iniciativa que vise a redução de encargos é bem-vinda, incentivando a criação de novos postos de trabalho. O novo programa vai custar R$ 5 bilhões ao Tesouro, com a desoneração de cerca de 30% da folha de pagamento.

A proposta determina o corte por remuneração, e também conta com uma faixa etária definida. Com esse novo modelo, as empresas poderão contratar jovens entre 18 e 29 anos e pessoas acima de 55 anos.

A proposta da União é livrar empresas de pagar contribuição patronal para o INSS e alíquotas do Sistema S, salário-educação e do Incra. A contribuição para o FGTS será de 2%, menos que os 8% dos atuais contratos de trabalho. Não haverá mudança no valor da multa de 40% sobre o saldo em caso de demissão sem justa causa.

É bom lembrar que a redução dos encargos será para empresas e que não haverá prejuízos para o trabalhador.

O presidente do Conselho Temático de Relações do Trabalho da Findes (Consurt), Fernando Otávio Campos da Silva, afirma que qualquer menção de redução de encargos para as empresas já traz uma sinalização positiva para o mercado.

Ele destaca que na construção civil 55% do custo de um empreendimento é de mão de obra. Esses encargos refletem na possibilidade de novos investimentos e na redução de produtos.

Diminuir encargos, principalmente em faixas etárias definidas, funcionará como incentivo para novas contratações. Na hora de contratar um trabalhador sem experiência, os empresários também precisam utilizar recursos para treiná-los, o que acaba encarecendo ainda mais essa contratação. É muito positiva essa iniciativa do governo de reduzir os tributos, destaca.

Quanto aos profissionais com mais de 55 anos, Silva destaca que os incentivos também são bem vistos pelos empresários, pois se trata de uma mão de obra qualificada. Hoje há falta de profissionais qualificados, em qualquer setor da cadeia produtiva, por isso é tão importante esses trabalhadores nas empresas, diz.

Para o presidente da Federação do Comércio (Fecomércio), José Lino Sepulcri, toda e qualquer iniciativa que exista para proporcionar oportunidades de emprego é interessante para o mercado.

Ele lembra que hoje o Brasil tem 13 milhões de pessoas procurando emprego. Num passado recente um dos grande entraves era a legislação trabalhista ultrapassada. Com a reforma trabalhista, houve uma retomada do emprego. Se as novas medidas propostas pelo governo forem colocadas em prática, será um incentivo a mais para os empresários, que se sentirão mais fortificados. Todos nós sabemos que os encargos trabalhistas contribuem com o desemprego, afirma Sepulcri.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Paulo Baraona, observa que a legislação brasileira é muito complexa, o que acaba dificultando novas contratações.

Os encargos sociais na construção civil são muito elevados. A medida que desonerarem a folha de pagamento, criarão condições para que as empresas gerem mais vagas. O incentivo para a geração do primeiro emprego para os jovens é uma excelente ação, avalia.

A desoneração da folha de pagamento terá a duração de dois anos. Caso a empresa deseje manter o profissional depois desse período, ainda serão estudadas formas de transição, com uma espécie de escada para a companhia retorne aos poucos o pagamento das contribuições sobre a folha.

A equipe do Ministério da Economia já trabalha no texto final do programa, que deve ser criado por meio de Medida Provisória, com vigência imediata. O programa, que ainda não tem um nome definido, precisa passar por aprovação no Congresso Nacional.