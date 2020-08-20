Governo do ES diz que vai tomar medidas para manter equilíbrio fiscal

Secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti Crédito: Vitor Jubini

governo do Espírito Santo deve tomar medidas para manter equilíbrio fiscal caso o veto ao reajuste dos salários de servidores públicos até o final de 2021, derrubado no Senado na noite de quarta-feira (19), seja derrubado também na Câmara nesta quinta-feira (20). O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, afirmou que a definição sobre proibir ou não proibir o reajuste compete ao Congresso Nacional. Porém, "se decidir autorizar, cabe ao governo cumprir o que define a legislação".

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"Nossa posição é de respeitar o que definir o Congresso. Se houver qualquer alteração na legislação que causar aumento de despesa obrigatória, o Estado vai tomar medidas de ajuste para manter o equilíbrio fiscal do Espírito Santo", afirmou.

Sobre a possibilidade de dar reajustes, caso ocorra o veto, Pegoretti explica ainda que é muito precipitado o governo estadual tomar uma decisão dessa nesse momento. "O atual momento exige que o Estado acompanhe o que o Congresso Nacional decidir, avaliar os impactos de acordo com nossa capacidade financeira e expectativa de receita", aponta.

Sobre projeções de qual será o impacto para as contas do Estado, disse que qualquer decisão e projeção será feita após a decisão final do Congresso. Já sobre o pacto feito entre União e Estados, disse que essa era uma exigência do governo federal para que os entes da federação recebessem os repasses. "A manutenção ou não dele depende muito mais do governo federal do que dos Estados", pontua.

SOBRE O PROJETO

O projeto de socorro aos Estados e municípios durante a pandemia de coronavírus aprovado por deputados e senadores autorizava reajustes para setores específicos do funcionalismo, como segurança pública, Forças Armadas, peritos, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, de serviços funerários e de assistência social. Também eram beneficiados trabalhadores da educação pública e profissionais de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.