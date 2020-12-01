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Segunda etapa das obras

Governo analisa projeto para construir terminal do Aeroporto de Linhares

Ministério da Infraestrutura está avaliando documentos para autorizar a licitação para contratação das obras em parceria com o governo do Estado. Ampliação da pista deve ser concluída em dezembro

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 21:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 21:15
Acervo
Foto aérea de Linhares: cidade vai ganhar novo aeroporto. Pista já está quase concluída Crédito: Jader Júnior
O novo Aeroporto de Linhares, no Norte do Espírito Santo, está mais perto de sair do papel. Após a confirmação dada pelo governador Renato Casagrande na semana passada, de que as obras de ampliação da pista de pousos e decolagens já estão quase finalizadas, o Ministério da Infraestrutura informou que já está analisando os documentos necessários para autorizar a licitação de contratação das obras do novo terminal de passageiros.
As obras do aeroporto foram dividida em duas fases. A primeira, já em fase final de execução, prevê a ampliação da pista de pousos, a construção de uma área de taxiamento de aeronaves, ampliação do pátio de aviões e sinalização. A nova pista do aeroporto terá 1.860 metros de extensão, maior que a existente, de apenas 1.350 metros.
As intervenções na pista, que chegaram a ser paralisadas em dezembro de 2019 para a conclusão de um termo aditivo necessário para adequar os projetos às legislações aeroportuárias, foram retomadas no final de julho, e a previsão, segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), é de que sejam concluídas em dezembro.
Já a segunda fase, com a construção do novo terminal de passageiros, ainda será iniciada. A próxima etapa será dar início aos trâmites administrativos para publicação do edital de contratação das obras do terminal de passageiros", esclareceu a Semobi.
Segundo o Ministério da Infraestrutura, o prazo final do convênio celebrado com o governo do Estado é 1 de julho de 2021. São cerca de R$ 30,3 milhões em investimentos apenas na primeira etapa, dos quais 15% são contrapartida do Estado.
Agora, a Secretaria Nacional de Aviação Civil analisa a proposta de termo de referência (TR) recebida em outubro, para contratação dos projetos para o terminal de passageiros, seção contra incêndio, casas de força, Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo - EPTA, auxílios à navegação aérea, cerca operacional e patrimonial, acesso e estacionamento de veículos.

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Somente após aceitação pela Secretaria Nacional de Aviação Civil desse TR é que o Estado poderá publicar o edital de licitação para contração dos projetos.

AEROPORTO DE LINHARES

A antiga estrutura do aeroporto era adequada apenas para aviões de pequeno porte. Com o aumento da população de Linhares, que  tem hoje 176 mil habitantes, de acordo com o IBGE, aumentou a demanda na cidade por um local com capacidade para a operação de voos comerciais.
Azul já comunicou que tem interesse de operar uma rota doméstica ligando a cidade até o Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). A intenção da companhia é oferecer cerca de cinco frequências semanais entre as cidades. A aeronave que vai operar a rota será o turboélice ART 72-600, com capacidade para até 70 passageiros.
Neste mês, a empresa reafirmou a intenção, mas informou que, em virtude da pandemia e das incertezas na demanda, a companhia adiou esse planejamento e espera retomar em breve os estudos de viabilidade para operar na cidade.

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