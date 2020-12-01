Governo analisa projeto para construir terminal do Aeroporto de Linhares

Foto aérea de Linhares: cidade vai ganhar novo aeroporto. Pista já está quase concluída Crédito: Jader Júnior

As obras do aeroporto foram dividida em duas fases. A primeira, já em fase final de execução, prevê a ampliação da pista de pousos, a construção de uma área de taxiamento de aeronaves, ampliação do pátio de aviões e sinalização. A nova pista do aeroporto terá 1.860 metros de extensão, maior que a existente, de apenas 1.350 metros.

As intervenções na pista, que chegaram a ser paralisadas em dezembro de 2019 para a conclusão de um termo aditivo necessário para adequar os projetos às legislações aeroportuárias, foram retomadas no final de julho, e a previsão, segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), é de que sejam concluídas em dezembro.

Já a segunda fase, com a construção do novo terminal de passageiros, ainda será iniciada. A próxima etapa será dar início aos trâmites administrativos para publicação do edital de contratação das obras do terminal de passageiros", esclareceu a Semobi.

Obra do aeroporto de Linhares praticamente pronta. Próximo passo será um novo terminal de passageiros. Esse investimento está sendo realizado pelo governo do estado com recursos próprios e repasses do governo federal. #otrabalhonaopara pic.twitter.com/ew835vzeuO — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) November 27, 2020

Segundo o Ministério da Infraestrutura, o prazo final do convênio celebrado com o governo do Estado é 1 de julho de 2021. São cerca de R$ 30,3 milhões em investimentos apenas na primeira etapa, dos quais 15% são contrapartida do Estado.

Agora, a Secretaria Nacional de Aviação Civil analisa a proposta de termo de referência (TR) recebida em outubro, para contratação dos projetos para o terminal de passageiros, seção contra incêndio, casas de força, Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo - EPTA, auxílios à navegação aérea, cerca operacional e patrimonial, acesso e estacionamento de veículos.

Somente após aceitação pela Secretaria Nacional de Aviação Civil desse TR é que o Estado poderá publicar o edital de licitação para contração dos projetos.

AEROPORTO DE LINHARES

A antiga estrutura do aeroporto era adequada apenas para aviões de pequeno porte. Com o aumento da população de Linhares, que tem hoje 176 mil habitantes, de acordo com o IBGE, aumentou a demanda na cidade por um local com capacidade para a operação de voos comerciais.