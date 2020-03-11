Sala de aula Crédito: Shutterstock

Your browser does not support the audio element. Gastos com educação puxam inflação na Grande Vitória

Neste item, os produtos e serviços que ficaram mais caros foram as creches (7,62%), ensino fundamental (7,17%) e pré-escola (7,06%). ensino médio e ensino superior também tiveram aumento superior acima de 6% no mês de fevereiro.

Variação mensal dos preços na Grande Vitória Crédito: IBGE

Na alimentação foram observadas as maiores variações. O preço do tomate subiu 12% e da cenoura 10%. Em contrapartida, o limão está 32% mais barato e a a banana da terra 17%. As carnes, vilãs da inflação no passado recente, apresentaram queda de 3,41% na Grande Vitória. chã de dentro e patinho foram as maiores quedas neste item: 6% cada. O item alimentação e bebidas, como um todo, apresentou queda de 0,16% nos preços.

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A inflação da Região Metropolitana da Grande Vitória foi de 0,33%, índice maior que a média nacional, que foi de 0,25%. A alta é a quarta maior de todo o Brasil, ficando atrás de Fortaleza (0,8%), Belo Horizonte (0,5%) e Recife (0,38%).