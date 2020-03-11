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Aumento nos preços

Gastos com educação puxam inflação na Grande Vitória

Despesas com creches, ensino fundamental e pré-escola subiram mais de 7% na Região Metropolitana. Ensino médio e curso superior também ficaram mais caros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 09:59

Publicado em 11 de Março de 2020 às 09:59

Sala de aula Crédito: Shutterstock
Gastos com educação puxam inflação na Grande Vitória
Os gastos com educação cresceram 5,46% em fevereiro e puxaram a inflação para cima na Grande Vitória. O resultado foi publicado na manhã desta quarta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O indicador médio na Região Metropolitana da Grande Vitória foi de 0,33%.
Neste item, os produtos e serviços que ficaram mais caros foram as creches (7,62%), ensino fundamental (7,17%) e pré-escola (7,06%). ensino médio e ensino superior também tiveram aumento superior acima de 6% no mês de fevereiro.
Variação mensal dos preços na Grande Vitória Crédito: IBGE
Na alimentação foram observadas as maiores variações. O preço do tomate subiu 12% e da cenoura 10%. Em contrapartida, o limão está 32% mais barato e a a banana da terra 17%. As carnes, vilãs da inflação no passado recente, apresentaram queda de 3,41% na Grande Vitória. chã de dentro e patinho foram as maiores quedas neste item: 6% cada. O item alimentação e bebidas, como um todo, apresentou queda de 0,16% nos preços. 

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A inflação da Região Metropolitana da Grande Vitória foi de 0,33%, índice maior que a média nacional, que foi de 0,25%. A alta é a quarta maior de todo o Brasil, ficando atrás de Fortaleza (0,8%), Belo Horizonte (0,5%) e Recife (0,38%).
Também no nível nacional, os gastos com educação foram os que puxaram a inflação para cima, subindo 3,7%. Outras altas foram as dos produtos de saúde e cuidados pessoais (0,73%), despesas pessoais (0,31%) e comunicação (0,21%). Já os preços do vestuário tiveram queda de 0,73%.

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