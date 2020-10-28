Fórum debate impactos da crise política no mercado financeiro

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai falar sobre o tema "A interface da Política x Mercado" Crédito: Raphael Ribeiro/BCB

O ano de 2020 foi marcado por oscilações no mercado de capitais. Além da pandemia ter deixado o setor financeiro vivendo em uma espécie de montanha-russa, o cenário político agravou e continua afetando a economia nacional.

Mas o novo coronavírus não trouxe apenas preocupações sobre como e onde as pessoas vão colocar o seu dinheiro, mas também contribuiu para acelerar transformações digitais no sistema bancário, no consumo e também no ambiente de trabalho.

Esse novo quadro será debatido no Fórum Liberdade e Democracia, que terá a oitava edição realizada entre os dias 5 e 6 de novembro, em Vitória. Por conta da pandemia, o evento, que sempre ocorria de forma presencial, vai também ter uma versão on-line.

ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, e o presidente do O encontro é promovido pelo Instituto Líderes do Amanhã. A programação, que será realizada no Centro de Convenções da Capital, terá como tema Livre mercado: um direito humano, e contará com a participação de diversos palestrantes, inclusive oLuís Roberto Barroso, e o presidente do Banco Central , Roberto Campos Neto.

Em dois dias de palestras, os convidados vão debater sobre os desafios para a promoção do livre mercado, que, segundo o diretor institucional do Líderes do Amanhã, Marcio Zaganelli, é um sistema social auto-organizado, no qual os agentes exercem sua liberdade para trocar valor de forma voluntária e visando ao benefício individual, sem intervenção coercitiva ou determinações de terceiros.

O instituto é voltado para a formação de jovens lideranças empresariais capixabas, e, segundo Zaganelli, o fórum é a maior iniciativa da associação "da porta para fora", isto é, aberta à sociedade em geral.

"Anualmente, a temática do fórum é definida com base em um dos valores do instituto, que são: liberdade, Estado de Direito, economia de mercado, responsabilidade individual e propriedade privada. Com base nisso, neste ano escolhemos focar no livre mercado.

Zaganelli explica que, a partir do tema principal, serão realizados diversos painéis de debates. Até o momento, 13 palestrantes já estão confirmados.

"Em um dos painéis haverá uma discussão mais filosófica sobre o livre mercado. Em outro, vamos ter discussões sobre como as inovações contribuíram para o acesso das massas ao mercado, e, já olhando para o futuro, como a tecnologia vai romper barreiras sociais e permitir acelerar esse dinamismo no sistema de trocas voluntárias.

No painel de abertura, cujo tema será A interface da Política x Mercado, o presidente do Banco Central do Brasil , Roberto Campos Neto, e o governador Renato Casagrande vão abordar as barreiras entre a intervenção do governo e a liberdade econômica, e como melhorar o dinamismo entre as relações.

O fundador e CEO do Nubank, David Vélez, o deputado federal Felipe Rigoni , entre outras autoridades do país e do exterior, também vão se apresentar de forma presencial ou virtual.

O presidente do Instituto Líderes do Amanhã, Henrique Romano, destaca que a organização tem uma grande preocupação com a melhoria do ambiente de negócios, e que os debates podem promover uma discussão saudável de valores que podem tornar pessoas e empresas mais competitivas.

No longo prazo, essas discussões vão nos ajudar a ter melhores empresários, melhores lideranças, melhores empresas e, com isso, uma sociedade mais próspera, com geração de emprego, renda e oportunidades."

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Até o momento, já são 13 palestrantes confirmados para os dois dias de evento. O público poderá participar com perguntas durante os painéis do fórum.

8º Fórum Liberdade e Democracia Programação 01 A interface da Política x Mercado Palestrantes: governador Renato Casagrande (presencial); e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central (on-line) 05/11  16h30 02 Como a digitalização amplia o acesso das massas ao mercado Palestrantes: Julio Vasconcellos  sócio-fundador do Atlântico (on-line). Foi executivo do Facebook e fundou o Peixe Urbano 05/11  17h40 03 Fireside Chat - Capitalismo Brasileiro no Mundo David Vélez - fundador e CEO do Nubank (on-line) 05/11  18h50 04 Prêmio Liberdade Empresarial Palestrante: Fernando Carreira - presidente da Autoglass (presencial) 05/11  20h 05 Fireside Chat - Direito e Liberdade, com Ministro Barroso Palestrante: Luís Roberto Barroso  ministro do STF (presencial) 06/11  15h30 06 Educação Privada de alto impacto Palestrantes: Ari de Sá Neto - fundador e CEO da Arco Educação (on-line); Anderson Morais - fundador da Agenda Edu (presencial) ; e Felipe Rigoni - deputado federal (presencial) 06/11  16h40 07 Livre mercado: um direito humano Palestrantes: Tal Tsfany - CEO do Ayn Rand Institute (presencial); Vladimir Maciel - coordenador do Centro de Liberdade Econômica da Mackenzie (presencial); Tom Palmer - Atlas Network and Cato Institute (on-line) 06/11  17h55 08 Prêmio Liberdade Palestrante: Jorge Gerdau - presidente do Conselho do Grupo Gerdau (on-line) 06/11  19h

INSCRIÇÕES

Data: 5 e 6 de novembro.

Horário: no dia 5, a partir das 16h; no dia 6, a partir das 15h30.

Local: Centro de Convenções de Vitória, ou on-line.

Organização: Instituto Líderes do Amanhã.

Inscrições: www.forumvitoria.com.br

www.forumvitoria.com.br Ingresso: R$ 20,10 para participação on-line. (O valor, aliás, faz referência ao fato de que o Instituto completou 10 anos em 2020.) A participação presencial é restrita e os ingressos estão limitados. O ingresso custará R$ 350 no primeiro lote e, para apoiadores, R$ 1.000.

