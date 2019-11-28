Festa de premiação é marcada por homenagem e emoção em Guarapari

Premiados no Gazeta Empresarial Guarapari Crédito: Adessando Reis

Para sermos protagonistas, temos de criar o futuro. Vocês são protagonistas nas mentes e corações dos consumidores. Foi assim que o diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta, Márcio Chagas, saudou os vencedores da quarta edição do Gazeta Empresarial Guarapari.

A festa, repleta de emoção e vibração, aconteceu no espaço MEX e contou com a participação de cerca de 150 pessoas. Foram premiadas 16 empresas em 21 categorias.

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Este é um evento que valoriza o mercado, as marcas locais, e as leva a um reconhecimento pelo público. Nosso objetivo é contribuir com o desenvolvimento da cidade. Por isso, esta festa tem de estar à altura, destacou Chagas.

Apresentado pelos jornalistas da Rede Gazeta Mario Bonella e Renata Rasseli, o evento contou com a apresentação da banda de jazz Finest Hour, com belas interpretações de clássicos da música, e Cláudio Bocca e banda, que levou os vencedores para a pista com grandes hits da música brasileira.

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a homenagem da Rede Gazeta ao senhor Dino Simões Pádua, fundador do Posto Dino e uma das figuras mais emblemáticas da história de Guarapari. Ele foi o responsável por trazer a primeira bomba de gasolina para a cidade e também o primeiro comércio. Seu posto, hoje liderado pelos filhos, ainda é o responsável por um dos símbolos da cidade. Antes mascote apenas do comércio, o Tigrão se tornou símbolo da cidade e faz parte da paisagem de Guarapari desde 1972.

Aos 93 anos, Dino não pôde estar no prêmio desta vez, mas foi representado pelos filhos Dimas e Lauro Hoffman, muito aplaudidos pelo público presente.

Para mim, como filho, poder representar meu pai aqui junto ao meu irmão foi uma alegria muito grande. Seu Dino sempre diz que Guarapari é o centro de sua vida e é isso mesmo. Somos orgulhosos pela história e por estar em uma festa linda. Agradeço pela homenagem e pela calorosa recepção que tivemos, disse Lauro, que esteve pela primeira vez na premiação representando o posto, vencedor de todas as edições na qual participou.

Por ser a primeira vez, fiquei ainda mais encantado. Guarapari não tem um prêmio tão importante e confiável como este."

Honra pelo reconhecimento

O sentimento durante a festa era de gratidão entre todos os vencedores. Entre uma música e outra, os empresários só eram elogios a todos os detalhes. Para nós, empresários, é uma grande honra ser reconhecido neste prêmio e participar de uma festa tão bonita. Foi tudo um capricho e motivo de orgulho, afirmou a sócia-proprietária da Gotardo Construtora, Danielli Gotardo.

Diretor de mercado da Unimed, o Dr. Gustavo Peixoto participou pela primeira vez da premiação e ficou maravilhado com a cerimônia. Assim como na Unimed, nesta festa percebemos que cada detalhe foi cuidado. É uma honra receber essa premiação de um veículo de comunicação de credibilidade como a Rede Gazeta.

Vencedores de três prêmios na noite  Loja de Acessórios Femininos, Loja de Moda Íntima e Moda Praia -, Alexandre e Gesiane Calêndula, donos da Loja Calêndula, eram só emoção. A gente sempre fica na expectativa pelo prêmio, então é uma alegria enorme ser reconhecido mais uma vez e participar de uma festa tão bonita. É o quarto ano e a quarta vez que vencemos nas três categorias, comemorou Alexandre.

Gerente comercial multimídia da Rede Gazeta, Ivan Reis destacou que a intenção do prêmio é justamente movimentar o mercado local. O Prêmio Gazeta Empresarial movimenta a economia do município e mostra a força de suas marcas para o resto do Estado. Por isso, essa comemoração em grande estilo, em uma noite inspiradora como essa."