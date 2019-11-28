Festa de premiação é marcada por homenagem e emoção em Guarapari

Para sermos protagonistas, temos de criar o futuro. Vocês são protagonistas nas mentes e corações dos consumidores. Foi assim que o diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta, Márcio Chagas, saudou os vencedores da quarta edição do Gazeta Empresarial Guarapari.
A festa, repleta de emoção e vibração, aconteceu no espaço MEX e contou com a participação de cerca de 150 pessoas. Foram premiadas 16 empresas em 21 categorias.
Este é um evento que valoriza o mercado, as marcas locais, e as leva a um reconhecimento pelo público. Nosso objetivo é contribuir com o desenvolvimento da cidade. Por isso, esta festa tem de estar à altura, destacou Chagas.
Apresentado pelos jornalistas da Rede Gazeta Mario Bonella e Renata Rasseli, o evento contou com a apresentação da banda de jazz Finest Hour, com belas interpretações de clássicos da música, e Cláudio Bocca e banda, que levou os vencedores para a pista com grandes hits da música brasileira.
Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a homenagem da Rede Gazeta ao senhor Dino Simões Pádua, fundador do Posto Dino e uma das figuras mais emblemáticas da história de Guarapari. Ele foi o responsável por trazer a primeira bomba de gasolina para a cidade e também o primeiro comércio. Seu posto, hoje liderado pelos filhos, ainda é o responsável por um dos símbolos da cidade. Antes mascote apenas do comércio, o Tigrão se tornou símbolo da cidade e faz parte da paisagem de Guarapari desde 1972.
Aos 93 anos, Dino não pôde estar no prêmio desta vez, mas foi representado pelos filhos Dimas e Lauro Hoffman, muito aplaudidos pelo público presente.
Para mim, como filho, poder representar meu pai aqui junto ao meu irmão foi uma alegria muito grande. Seu Dino sempre diz que Guarapari é o centro de sua vida e é isso mesmo. Somos orgulhosos pela história e por estar em uma festa linda. Agradeço pela homenagem e pela calorosa recepção que tivemos, disse Lauro, que esteve pela primeira vez na premiação representando o posto, vencedor de todas as edições na qual participou.
Por ser a primeira vez, fiquei ainda mais encantado. Guarapari não tem um prêmio tão importante e confiável como este."
Honra pelo reconhecimento
O sentimento durante a festa era de gratidão entre todos os vencedores. Entre uma música e outra, os empresários só eram elogios a todos os detalhes. Para nós, empresários, é uma grande honra ser reconhecido neste prêmio e participar de uma festa tão bonita. Foi tudo um capricho e motivo de orgulho, afirmou a sócia-proprietária da Gotardo Construtora, Danielli Gotardo.
Diretor de mercado da Unimed, o Dr. Gustavo Peixoto participou pela primeira vez da premiação e ficou maravilhado com a cerimônia. Assim como na Unimed, nesta festa percebemos que cada detalhe foi cuidado. É uma honra receber essa premiação de um veículo de comunicação de credibilidade como a Rede Gazeta.
Vencedores de três prêmios na noite Loja de Acessórios Femininos, Loja de Moda Íntima e Moda Praia -, Alexandre e Gesiane Calêndula, donos da Loja Calêndula, eram só emoção. A gente sempre fica na expectativa pelo prêmio, então é uma alegria enorme ser reconhecido mais uma vez e participar de uma festa tão bonita. É o quarto ano e a quarta vez que vencemos nas três categorias, comemorou Alexandre.
Gerente comercial multimídia da Rede Gazeta, Ivan Reis destacou que a intenção do prêmio é justamente movimentar o mercado local. O Prêmio Gazeta Empresarial movimenta a economia do município e mostra a força de suas marcas para o resto do Estado. Por isso, essa comemoração em grande estilo, em uma noite inspiradora como essa."
Neste mesmo ano, seis cidades também receberam o Prêmio Gazeta Empresarial, todas com a temática Vamos criar o futuro. São elas: Aracruz, Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e, mais recentemente, Nova Venécia.