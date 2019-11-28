Vitória aparece em primeiro lugar, seguido de Colatina e Aracruz Crédito: Marcelo Prest -26/10/2015

Apiacá e Irupi. A partir desses dados, foi calculado um índice para cada cidade capixaba. Quanto maior o número, maior é a possibilidade de atração de investimentos. A cidade com o melhor resultado foi Vitória , com 7,11 pontos. Em seguida vem Colatina Aracruz , com 6,31 e 6,27 respectivamente. Entre os municípios com os menores índices estão Fundão

De acordo com o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro, o projeto tem dois objetivos: o primeiro é balizar as escolhas de novos investidores interessados a se instalarem no Estado. O segundo é fornecer uma ferramenta de gestão aos chefes do executivo municipal. Sabendo seus pontos fortes e fracos, eles poderão escolher onde e como investir seus recursos.

Vai ajudar muito a organizar o debate sobre quais são os projetos de fato relevantes para aquele município. A gente sai de uma situação de meias verdades para uma situação de fatos e dados. Bem utilizado, ele pode ser uma força muito grande para que a gente pode trazer os investimentos que são necessários, disse.

Your browser does not support the audio element. Estudo aponta ranking dos melhores municípios do ES para investir

O diretor executivo do Ideies, Marcelo Saintive, explica que, para que a comparação fosse feita de forma mais ajustada, os 78 municípios do Estado foram separados em seis grupos - chamados de clusters no estudo. Esses conjuntos reúnem cidades que são similares em tamanho da população e em desenvolvimento.

A nossa equipe avaliou todas as metodologias utilizados nos indicadores mais relevantes para escolher um conjunto de variáveis que pudesse ser aplicado a todos os municípios do Estado. Mas para fazer mais sentido, é mais interessante que a comparação seja feita dentro do próprio cluster, afirmou.

Para ele, o acesso a informações precisas e relevantes é fundamental para alavancar a economia , principalmente no interior. Há um consenso entre economistas de que a baixa produtividade da economia brasileira é o grande responsável pelo baixo crescimento econômico no longo prazo. O ambiente de negócios, em sentido amplo, é uma das causas prováveis dessa baixa produtividade, disse.

Dentro da plataforma, é possível ainda gerar um relatório específico com o diagnóstico de cada cidade indicando quais os pontos fortes e onde são necessários investimentos. São considerados desde o desempenho das escolas em avaliações nacionais, saneamento, fornecimento de energia, acesso à internet, até a pavimentação das estradas e taxas de homicídio.