ES terá primeiro Centro de Distribuição de revestimentos de estradas

Governador Renato Casagrande durante solenidade sobre o Centro de Distribuição de REVSOL Crédito: Divulgação/ Secom

Espírito Santo vai receber em breve o primeiro Centro de Distribuição de Revsol (CDR). A unidade vai funcionar em Alfredo Chaves . O produto, que é utilizado para o revestimento de estradas, vai contribuir com a melhoria das vias rurais e vicinais em municípios do Estado.

O termo de cooperação para implantação do Centro de Distribuição foi assinado nesta sexta-feira (3) pelo governador Renato Casagrande (PSB), a Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), a prefeitura do município e a ArcelorMittal

Durante a solenidade virtual, o governador destacou a parceria com a siderúrgica na recuperação de estradas no Estado.

Assim, o Projeto Terra Firme vai ganhando corpo. Uma estrada que não tem pavimento depende de drenagem. Então, juntos com o Revsol também vamos fazer uma boa drenagem. O CDR vai atender também os municípios vizinhos de Afonso Cláudio. Essa região é alicerçada em dois pilares: turismo e agricultura. Em ambos, a estrada é fundamental. Vamos levar mais qualidade de vida e mais segurança para os moradores dessa região. O trabalho da ArcelorMittal também precisa ser reconhecido, pois é um dos pilares do desenvolvimento no Espírito Santo, afirmou.

De acordo com informações do governo do Estado, a implantação do Centro de Distribuição de Revsol faz parte do Programa Novos Caminhos, uma iniciativa socioambiental da empresa junto ao poder público. Todo o custo do transporte será feito pela ArcelorMittal.

Ao todo, cinco mil toneladas de revestimento estarão disponíveis mensalmente para toda a região, sendo que duas mil toneladas ficarão à disposição do município de Alfredo Chaves. Além disso, a Seag está disponibilizando uma pá carregadeira para facilitar o manuseio do Revsol para que os municípios vizinhos que estejam aptos e de acordo com o programa estabelecido pela empresa, possam retirar o material no Centro de Distribuição.

O secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto, afirmou que o governo do Estado tem se dedicado na busca de parceiros para ajudar a levar desenvolvimento para as comunidades capixabas.

A ArcelorMittal está fazendo parte dessa história. Vamos utilizar o Revsol no revestimento de estradas vicinais, dando mais qualidade de vida às pessoas, disse.