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Agricultura e turismo

ES terá primeiro Centro de Distribuição de revestimentos de estradas

Unidade vai funcionar em Alfredo Chaves. O produto vai contribuir com a melhoria das vias rurais e vicinais em municípios do Estado

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 15:49
Governador Renato Casagrande durante solenidade sobre o Centro de Distribuição de REVSOL
Governador Renato Casagrande durante solenidade sobre o Centro de Distribuição de REVSOL Crédito: Divulgação/ Secom
Espírito Santo vai receber em breve o primeiro Centro de Distribuição de Revsol (CDR). A unidade vai funcionar em Alfredo Chaves. O produto, que é utilizado para o revestimento de estradas, vai contribuir com a melhoria das vias rurais e vicinais em municípios do Estado.
O termo de cooperação  para implantação do Centro de Distribuição foi assinado nesta sexta-feira (3) pelo governador Renato Casagrande (PSB), a Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), a prefeitura do município e a ArcelorMittal.
Durante a solenidade virtual, o governador destacou a parceria com a siderúrgica na recuperação de estradas no Estado.
Assim, o Projeto Terra Firme vai ganhando corpo. Uma estrada que não tem pavimento depende de drenagem. Então, juntos com o Revsol também vamos fazer uma boa drenagem. O CDR vai atender também os municípios vizinhos de Afonso Cláudio. Essa região é alicerçada em dois pilares: turismo e agricultura. Em ambos, a estrada é fundamental. Vamos levar mais qualidade de vida e mais segurança para os moradores dessa região. O trabalho da ArcelorMittal também precisa ser reconhecido, pois é um dos pilares do desenvolvimento no Espírito Santo, afirmou.
De acordo com informações do governo do Estado, a implantação do Centro de Distribuição de Revsol faz parte do Programa Novos Caminhos, uma iniciativa socioambiental da empresa junto ao poder público. Todo o custo do transporte será feito pela ArcelorMittal.
Ao todo, cinco mil toneladas de revestimento estarão disponíveis mensalmente para toda a região, sendo que duas mil toneladas ficarão à disposição do município de Alfredo Chaves. Além disso, a Seag está disponibilizando uma pá carregadeira para facilitar o manuseio do Revsol para que os municípios vizinhos que estejam aptos e de acordo com o programa estabelecido pela empresa, possam retirar o material no Centro de Distribuição.

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O secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto, afirmou que o governo do Estado tem se dedicado na busca de parceiros para ajudar a levar desenvolvimento para as comunidades capixabas.
A ArcelorMittal está fazendo parte dessa história. Vamos utilizar o Revsol no revestimento de estradas vicinais, dando mais qualidade de vida às pessoas, disse.
O subsecretário de Estado de Infraestrutura Rural, Rodrigo Vaccari, salientou que o objetivo da Seag é ampliar essa rede de distribuição em outros municípios. Estamos iniciando o Projeto Terra Firme na Seag com a implantação do primeiro Centro de Distribuição de Revsol. Vamos utilizar esse material para melhorar a pavimentação das estradas propiciando o escoamento da produção agrícola e o fortalecimento da infraestrutura rural, afirmou.

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