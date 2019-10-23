ES é 2º em ranking de informações fiscais e contábeis

O levantamento é o primeiro para verificar acertos e dados inconsistentes entre os documentos fornecidos pelos próprios entes ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

O Espírito Santo tem mostrado que tem um histórico importante de gestão fiscal responsável e transparente. Mostramos mais uma vez que temos controle de nossos gastos, sem deixar de lado os investimentos tanto sociais quanto os de infraestrutura. Temos capacidade de arcar com nossos pagamentos, compromissos e prestar um bom serviço à população. A excelente colocação no ranking reflete o primoroso trabalho na gestão contábil e fiscal de nosso Estado pelos servidores da Secretaria da Fazenda", destacou o secretário da Fazenda, Rogelio Pegoretti.