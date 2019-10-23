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ES é 2º em ranking de informações fiscais e contábeis

Estado é  bem avaliado pela Secretaria do Tesouro Nacional ao apresentar dados consistentes sobre as contas públicas

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2019 às 17:47
Sede da Sefaz Crédito: Romero Mendonça/Secom-ES
Espírito Santo foi considerado o segundo Estado do país com mais consistência nas informações contábeis e fiscais. O ranking é da Secretaria do Tesouro Nacional. Em primeiro lugar aparece Sergipe.
O levantamento é o primeiro para verificar acertos e dados inconsistentes entre os documentos fornecidos pelos próprios entes ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

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O Espírito Santo tem mostrado que tem um histórico importante de gestão fiscal responsável e transparente. Mostramos mais uma vez que temos controle de nossos gastos, sem deixar de lado os investimentos tanto sociais quanto os de infraestrutura. Temos capacidade de arcar com nossos pagamentos, compromissos e prestar um bom serviço à população. A excelente colocação no ranking reflete o primoroso trabalho na gestão contábil e fiscal de nosso Estado pelos servidores da Secretaria da Fazenda", destacou o secretário da Fazenda, Rogelio Pegoretti.
A STN verificou dados nas dimensões contábil e fiscal e, também, analisou a igualdade entre dados contábeis e fiscais. Na contábil, foram verificados os dados da Declaração de Contas Anuais (DCA), representado pelo Balanço Geral do Estado (BGE).

SOLIDEZ FISCAL

Na última semana, a publicação do Ranking de Competitividade, realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), classificou o Espírito Santo com a segunda melhor solidez fiscal do país em 2019. O estudo, com base em dados da Secretaria do Tesouro Nacional, mostra que o Estado conseguiu subir quatro pontos, ficando atrás apenas do Amazonas.

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