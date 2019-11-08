Carteira de Trabalho Crédito: Arquivo - GZ

O Espírito Santo deve ganhar mais sete mil empregos de carteira assinada até o fim do ano segundo estimativas da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). De janeiro a setembro de 2019, houve o aumento de mais de 18 mil novas vagas.

Tivemos um crescimento no emprego em níveis que não imaginávamos. Demorou, mas começou a recuperação. Olhando para o Estado hoje, vamos fechar o ano com cerca de 25 mil empregos recuperados e com certeza ano que vem o número será maior, avalia o vice-presidente da Findes, José Carlos Bergamin.

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Dentre as vagas formais criadas até setembro deste ano, quase a metade foi no setor de serviços - com quase 10 mil novas carteiras assinadas. Em seguida, vem o setor da indústria de transformação com destaque para o setor mecânco (3,2 mil vagas). A construção civil vem logo atrás, com aumento de 3 mil vagas.

Dentre as cidades onde essas vagas foram abertas estão as da Grande Vitória, principalmente a Capital. No interior, o destaque é Linhares, no Norte do Estado.

OTIMISMO

Para Bergamin, o crescimento do emprego no Estado, proporcionalmente maior do que no Brasil, mostra que o Espírito Santo está passando por uma grande virada após a crise econômica.

Your browser does not support the audio element. ES deve gerar cerca de 7 mil vagas de trabalho até o fim do ano

As reformas começaram, indicadores sinalizam para uma inflação baixa e juros baixos. Isso mostra uma economia que começa a caminhar melhor em todas as suas partes. Certamente nos levará de forma continuada a um desenvolvimento de longo prazo, afirma.

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