Erro fez merendeiras da Serra ficarem sem benefício emergencial

A Soluções Terceirizadas vem esclarecer que o caso abordado na matéria não se trata de redução de carga horária e sim suspensão do contrato de trabalho, com os percentuais que competia a empresa devidamente quitados. Que no mês de Maio registrou a suspensão destes colaboradores alocados nos postos de trabalho de Serra como dia 01/05/2020 e dias depois corrigiu a data para 13/05/2020.

Porém, como no sistema não é possível alterar a data, teve que cancelar o primeiro registro e inserir o segundo. Por um lapso, o programa acabou-se pagando dois benefícios as colaboradoras no mês de Junho. Entretanto, ao invés de suspender a próxima parcela, para compensar o que foi pago em duplicidade, ou dar a oportunidade do colaborador devolver os valores recebidos a maior através da guia GRU, como permite o programa, o sistema BEM fez a retenção de 02 parcelas (vencida em Julho e Agosto).

Ainda não se sabe se a parcela de 14.09.20 será paga hoje, pois não consta atualização no sistema, diferentemente do que foi dito na matéria. A empresa ingressou com recursos em nome de cada empregado, fez um requerimento junto ao Ministério da Economia através do e-mail fornecido, sem qualquer devolutiva.

Preocupada com a situação dos empregados, fez uma nova manifestação nesta data, pedindo a liberação dos valores retidos (cota do BEM) ou a realização de uma mesa redonda, para explicar melhor o caso.

A própria matéria reconhece que naquele momento o sistema não permitia a correção da data. Contudo, alega que houve o pagamento do benefício emergencial de Julho, fato este que não corresponde à realidade. Enfim, todas as medidas que competia a empresa estão sendo tomadas e, ainda, promoveremos novas ações junto ao Ministério para que os pagamentos bloqueados sejam liberados.

