Entenda as regras da Previdência do ES que passam a valer nesta quarta

Atendimento a servidores no IPAJM: mulheres vão ter que trabalhar 7 anos a mais para se aposentar Crédito: Rodrigo Gavini

Começam a valer nesta quarta-feira (dia 1º de julho) as novas regras para a aposentadoria dos servidores estaduais. A norma estabelece a idade mínima de aposentadoria para novos servidores, aumenta a alíquota de contribuição para a Previdência e propõe regras de transição para quem já está na ativa. Veja abaixo as principais alterações:

PARA QUEM AINDA VAI ENTRAR NO SERVIÇO PÚBLICO:

Regras para a maioria dos servidores

Idade mínima

Tempo de contribuição

Além da idade mínima, para pedir a aposentadoria os novos servidores deverão respeitar o tempo de contribuição: 25 anos para homens e mulheres. Também serão necessários 10 anos de serviço público e 5 anos no último cargo.

CÁLCULO DA APOSENTADORIA

Média de contribuições

O valor das aposentadorias é limitado ao teto do INSS para todos que ingressaram no serviço público a partir de 2014. Porém, há uma mudança na forma de calcular. O cálculo agora vai levar em consideração 100% das contribuições. Esses servidores contribuem para a Previdência complementar para garantir uma aposentadoria próxima ao salário da ativa.

Benefício integral

Só vão receber 100% da média dos salários de contribuições o s servidores que completarem 40 anos de contribuição à Previdência . A cada ano de contribuição há um acréscimo de dois pontos percentuais no valor do benefício.

PARA QUEM JÁ ESTÁ NO SERVIÇO PÚBLICO:

Regras de transição

Quem já está no serviço público terá duas formas para calcular quanto tempo precisará trabalhar para se aposentar: o sistema de pontos e o sistema que prevê o pagamento de um pedágio de tempo.

Pela regra de transição por pontos, a aposentadoria pode ser pedida a partir dos 56 anos para mulheres e 61 para homens. Será necessário contribuir por 30 anos, ter 20 anos no serviço público e 5 anos no cargo.

Já pelo sistema de pedágio de 100%, a aposentadoria pode ser pedida a partir dos 57 anos no caso das mulheres e dos 60 anos no caso dos homens. As mulheres precisam ter 30 anos de contribuição e os homens 35 anos.

CÁLCULO DA APOSENTADORIA

QUEM ENTROU NO SERVIÇO ANTES DE 2003: O servidor mantém o último salário recebido na ativa como valor da aposentadoria, a chamada integralidade;



QUEM ENTROU DEPOIS DE 2004: Para quem ingressou entre 2004 e 2013: o cálculo será de acordo com a média de 100% de todas as contribuições previdenciárias feitas ao longo da vida. Já quem ingressou após 2014: o cálculo será de acordo com a média de 100% de todas as contribuições previdenciárias feitas ao longo da vida, mas limitado ao teto do INSS (hoje em R$ 5,8 mil), já que esses servidores têm previdência complementar em que contribuem com base no valor que excede o teto.



BENEFÍCIO INTEGRAL: Só vão receber 100% da média dos salários de contribuições os servidores que completarem 40 anos de contribuição à Previdência. A cada ano de contribuição há um acréscimo de dois pontos percentuais no valor do benefício.

CALCULADORA DA PREVIDÊNCIA

Para facilitar, a calculadora da Previdência criada por A Gazeta mostra as opções de transição para os servidores e mostra em que ano essa pessoa poderá se aposentar com 100% do benefício.

OUTRAS REGRAS DA PREVIDÊNCIA

Contribuição

Pensão por morte

De acordo com o texto, com as novas regras, a pensão por morte será de 50% do valor da aposentadoria que era recebida pelo segurado que morreu . Caso o servidor ainda não esteja aposentado, o valor da pensão será calculado com base na aposentadoria que ele teria direito caso se aposentasse por incapacidade permanente na data da morte. Esse valor será acrescido de 10% por dependente até atingir o limite de 100% do benefício.

REGRAS PARA PROFESSORES

Idade mínima

Os novos professores da rede estadual vão poder se aposentar antes que os demais servidores . Os docentes que ingressarem no serviço público só poderão se aposentar depois de cumprirem idade mínima de 60 anos, no caso dos homens, e 57, no caso das mulheres - cinco anos a menos que os demais servidores.

Tempo de contribuição

Regras de transição

Para os professores que já estão no serviço público, há regras de transição. São duas opões: a transição por pontos e o de pedágio.

POLICIAIS CIVIS E AGENTES PENITENCIÁRIOS

Idade mínima

Policiais civis e agentes penitenciários ou socioeducativos que ainda vão ingressar nas categorias poderão se aposentar aos 55 anos de idade, com 30 anos de contribuição e 25 de efetivo exercício em cargo dessas carreiras para ambos os sexos.

Tempo de contribuição

Essa categoria deverá comprovar 30 anos de contribuição e 25 anos no exercício dessas carreiras. Não há diferenciação entre homens e mulheres.

Regras de transição

Os atuais policiais civis, agentes socioeducativos e penitenciários também terão que cumprir regra de transição para se aposentarem. Serão duas opções. Será exigido da categoria 55 anos de idade e 25 anos de contribuição para as mulheres e 30 anos de contribuição para os homens. A segunda regra é a do pedágio de 100% . Eles podem se aposentar aos 53 anos desde que paguem pedágio de 100% para atingir os 30 anos de contribuição para homens e 25 anos para as mulheres.

PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM ÁREAS INSALUBRES

Profissionais que atuam em atividades de exposição química, física e biológica terão direito à aposentadoria especial.

Idade mínima e tempo de contribuição

Serão exigidos 60 anos de idade para homens e mulheres que vão ingressar ainda no serviço público. Serão necessários 25 anos de contribuição, sendo 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo.

Regras de transição

Para quem já é servidor, terá uma regra de transição por pontos. A soma necessária vai depender do tempo de exposição.

APOSENTADORIA DE MILITARES

Tempo de contribuição

Desde março já estão valendo as novas regras para aposentadoria de policiais militares e membros do Corpo de Bombeiros. Pelo texto aprovado, os profissionais deverão trabalhar por 35 anos para ter à reserva. Desse período, 25 anos precisa ser cumprido dentro da carreira militar.

Alíquota de contribuição

Desde março, os militares ativos e inativos, inclusive os pensionistas, pagam 9,5% de contribuição à Previdência. A partir de janeiro de 2021, vão ter descontos de 10,5% em suas remunerações.

Transição para a inatividade