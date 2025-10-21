Vitória - Rio

EF 118: ministro diz que edital será enviado até novembro para avaliação do TCU

Licitação será para o trecho de Anchieta ao Porto do Açu, no Rio; Renan Filho garantiu que Vale vai fazer obra de Santa Leopoldina a Anchieta

Importante para a logística do Espírito Santo e para ampliar a conexão com portos, o projeto da EF 118, ferrovia que vai ligar o Estado ao Rio de Janeiro, está avançando. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o edital será enviado para análise do Tribunal de Contas da União (TCU) no próximo mês, visando à aprovação para licitação do trecho de Anchieta, no Sul capixaba, ao Porto do Açu, na cidade fluminense de São João da Barra.

Com extensão de 575 quilômetros, a ferrovia EF 118 pretende conectar os municípios de Santa Leopoldina (ES) e Nova Iguaçu (RJ), promovendo a integração da malha ferroviária do Sudeste e garantindo o acesso por estrada de ferro a importantes terminais portuários.

A previsão inicial era que, da sua extensão total, o trecho de 80km entre Santa Leopoldina e Anchieta seria construído pela Vale, como contrapartida pela prorrogação antecipada das suas ferrovias. Mas, depois da falta de consenso da mineradora com o governo federal sobre a revisão das concessões da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e da Estrada de Ferro Carajás (EFC), operadas pela Vale, à qual a construção do trecho estava vinculada, ficou a dúvida sobre o destino dessa parte da ferrovia.

"Independentemente desse entendimento com a Vale, nós vamos licitar e, agora em novembro, vamos mandar o edital de licitação para o Tribunal de Contas da União apreciá-lo. Quando o TCU der o parecer favorável para o encaminhamento da licitação, nós vamos publicar o edital", afirmou Renan Filho, durante visita ao Estado para inauguração de um trecho de sete quilômetros de duplicação da BR 101, nesta terça-feira (21).

A publicação do edital e o consequente lançamento da licitação só ocorrerão após o Tribunal de Contas da União emitir um parecer favorável. O ministro destacou que a licitação da EF 118 ocorrerá independentemente do entendimento alcançado com a Vale sobre a revisão da renovação antecipada dos contratos de Carajás e Vitória-Minas.

O trecho específico previsto para ser concedido à iniciativa privada abrange de Anchieta (ES) até o Porto do Açu (RJ), dando prosseguimento ao trecho entre Santa Leopoldina e Anchieta. Ainda há a previsão de estender a ferrovia do Porto do Açu até Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, conectando assim com a malha da MRS.

A ligação ferroviária entre as malhas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro é considerada de grande importância, pois representa a concretização do anel ferroviário do Sudeste, que unirá as malhas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, oferecendo inúmeras possibilidades de desenvolvimento para o Espírito Santo.

Para que o trecho de concessão possa funcionar sem descontinuidade, é necessária a solução para o segmento ferroviário que liga a região de Cariacica/Santa Leopoldina a Anchieta. O ministro Renan Filho confirmou que a Vale possui a obrigação de executar o trecho.

A Vale tem obrigação de fazer esse trecho independentemente da revisão da renovação antecipada. Então, a gente vai exigir que ela faça. Ela inclusive tem que fazer a obra. Ela estava discutindo se faria a obra ou se faria um aporte na própria licitação. Mas, se não tiver entendimento, ela vai ter que executar a obra como estava pactuado com o governo do Espírito Santo e com o governo federal Renan Filho Ministro dos Transportes

A EF 118 Com extensão de 575 quilômetros, a ferrovia EF 118 pretende conectar os municípios de Nova Iguaçu (RJ) e Santa Leopoldina (ES), promovendo a integração da malha ferroviária do Sudeste e garantindo o acesso ferroviário a importantes terminais portuários. Da sua extensão total, o trecho de 80km entre Santa Leopoldina e Anchieta deverá ser construído pela Vale, como contrapartida pela prorrogação antecipada das suas ferrovias, e passará a integrar o contrato de concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM). Segundo a ANTT, o trecho de aproximadamente 170 km entre Anchieta e o Porto do Açu integrará uma nova concessão, alvo de estudo de viabilidade, que poderá contemplar ainda a construção do trecho de 325km entre o Porto do Açu e Nova Iguaçu. Este trecho está enquadrado na concessão como um investimento contingente, a ser realizado pela concessionária por decisão unilateral do poder concedente, mediante reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

