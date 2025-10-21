Viana a Conceição do Castelo

Duplicação da BR 262 no ES será dividida em três trechos e edital sai em janeiro

Ministro Renan Filho explicou como será o processo de licitação da rodovia durante visita ao Estado para evento de entrega de obras em trecho da BR 101

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19:20

O ministro dos Transportes, Renan Filho, durante cerimônia de entrega do trecho duplicado da BR 101 Crédito: Carlos Alberto Silva

A aguardada duplicação da BR 262 no Espírito Santo está mais próxima de sair do papel. A previsão é que o edital de licitação para realização das obras seja publicado em janeiro de 2026. A duplicação da rodovia será dividida em três trechos para facilitar a licitação. Cada trecho poderá ser executado por empresas diferentes.

As informações foram detalhadas pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e pelo governador Renato Casagrande (PSB) durante evento de liberação de sete quilômetros de duplicação da BR 101 entre Guarapari e Anchieta, entregues pela Ecovias capixaba nesta terça-feira (21).

As etapas da BR 262:

Viana até o Posto do Café, após Marechal Floriano Marechal Floriano até Pedra Azul Pedra Azul até a entrada de Conceição do Castelo

A duplicação da BR 262 será dividida em três lotes, que serão publicados de uma vez só no edital, o que está previsto para janeiro.

Para Renan Filho, o objetivo principal da divisão em lotes é garantir mais segurança para a execução da obra, diluindo o risco de que uma única empresa não consiga tocar o projeto adequadamente.

"Quando divide em lotes se dá mais segurança pra execução. Assim, você dilui o risco de uma empresa não tocar aquela obra a contento e o governo precisar tirá-la do contrato. Então, ao dividir, a gente garante a execução de três empresas, que podem ser inclusive diferentes, e isso facilita a execução da própria obra, porque é uma obra muito grande, um trecho complexo", explicou Renan Filho.

Para financiar a duplicação deste trecho complexo, o governo do Estado utilizará recursos provenientes do "Acordo de Mariana". O investimento previsto é de cerca de R$ 2,3 bilhões.

O governo federal e o governo do Estado encaminharam esta solução de forma conjunta. A decisão de duplicar este trecho com recursos próprios foi considerada fundamental porque a obra viabilizará a futura concessão da BR 262 à iniciativa privada. A estrada, especialmente devido ao seu relevo complexo, já chegou a ser oferecida para a iniciativa privada em outras ocasiões, mas não houve interessados.

Um ponto crítico superado para a publicação do edital em janeiro, segundo Renan Filho, foi a conclusão do projeto de engenharia. O governo federal destacou que as tentativas anteriores de concessão, realizadas pelo governo passado, não dispunham do projeto de engenharia necessário.

