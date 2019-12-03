Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Justiça

Diretora de vendas de maquiagem tem vínculo de emprego reconhecido no ES

Ela terá direito ao registro em carteira, 13º salário, FGTS,  entre outros direitos trabalhistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 15:56

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 15:56

Produtos de beleza: diretora tinha metas como recrutar novas revendedoras  Crédito: Pixabay
Uma diretora de vendas de produtos de beleza obteve o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho. Ela atuava em uma empresa revendedora de diversos itens, entre eles o de maquiagem. Aós decisão do Tribunal Regional do trabalho do Espírito Santo (TRT-ES), ela terá direito à anotação na carteira de trabalho e, em consequência do reconhecimento do vínculo empregatício, os depósitos de FGTS de todo o período, a multa de 40%, décimo terceiro, férias, saldo de salário e aviso prévio indenizado.
No processo, a diretora afirma que foi promovida em 2013 ao cargo após cumprir a meta e atingir 40 mil pontos de vendas - aproximadamente R$ 80 mil - e conquistar 30 novas consultoras para integrarem sua equipe. Ela permaneceu na função até 2017, quando recebeu comunicado de desligamento.

Veja Também

Bancário obrigado a trabalhar na greve da PM vai receber R$ 25 mil

Durante esse período, a diretora passou a liderar aproximadamente 60 consultoras, passando a realizar e conduzir reuniões, ministrar treinamentos quinzenais, efetuar cobranças por metas através de e-mails. As atividades eram feitas mediante orientação e fiscalização da empresa, principalmente por meio de comunicações eletrônicas e reuniões mensais com a diretoria nacional, sempre no intuito de atingir metas pré-definidas.
A decisão foi do desembargador Cláudio Armando Couce de Menezes, que concluiu que houve vínculo empregatício por conta da pessoalidade, habitualidade ou continuidade, onerosidade e, notadamente, subordinação.
Em sua resolução, o magistrado concluiu que a atividade era essencial ao funcionamento da empresa [...], pois, conforme seu contrato social, como primeira atividade do seu objeto social está a importação, exportação e comercialização, por conta própria ou de terceiros, de cosméticos, produtos de higiene e toucador e de produtos saneantes.... Portanto, sem toda a rede de vendedoras, diretoras de venda, diretoras executivas e etc, a empresa não funcionaria e não cumpriria seu objeto social.

Veja Também

Supermercados abrem 512 vagas de emprego e estágio no ES

Sob esse entendimento, a 1.ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo reconheceu o vínculo de emprego entre a diretora de vendas e a empresa de produtos de beleza, em sessão do dia 15 de outubro deste ano. O processo está na fase de apreciação de embargos de declaração.
> Leia mais sobre Concurso e Emprego

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados