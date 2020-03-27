Crise da Covid: idoso que faz parte de grupo de risco não consegue aposentar

Zilá e o marido, Américo, são moradores de Domingos Martins Crédito: Acervo pessoal

Com o fechamento de agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devido à pandemia da Covid, a espera pela concessão de aposentadorias e auxílios tem aumentado, assim como a angustia e ansiedade dos segurados que dependem do benefício. Esse é o caso do morador de Domingos Martins, Américo Luz Uliana, de 65 anos, que deu entrada no pedido de aposentadoria em fevereiro, mas ainda não foi contemplado.

A esposa de Américo, Zilá Rodrigues Costa Uliana, 53 anos, mais conhecida como Lalá, conta que é grande a expectativa pela renda da aposentadoria, já que ela está em tratamento de depressão e síndrome do pânico e, por isso, está afastada do trabalho de micropigmentadora de sobrancelhas.

"Meu marido faz parte do grupo de risco e, com a chegada do coronavírus, estamos sem trabalho no momento. É o trabalho dele que traz o nosso sustento enquanto aguardamos sua aposentadoria", relata.

Zilá acrescenta que, há dez anos, o marido sofreu um acidente e ficou com limitações e dificuldades para o seu dia a dia. Entre elas, manusear as máquinas que são seus instrumentos de trabalho. "Por causa disso, acabou sofrendo outro acidente depois afetando a mão esquerda, onde o dedo indicador perdeu o movimento. Ele fez duas perícias que foram negadas pelo INSS. Há algum tempo entramos na Justiça Federal, mas até agora nada", explica.

A família Uliana não é a única que enfrenta dificuldades neste momento de pandemia. Em todo o país, muitos órgãos públicos estão fechados, inclusive os responsáveis por liberar benefício para a população, como medida para conter o contágio do coronavírus . Quem tem mais de 60 anos está no grupo de risco e essa parcela da população é também a que mais depende da aposentadoria para ter uma fonte de renda.

É preciso lembrar que o Instituto de Previdência vem enfrentando problemas desde o ano passado devido ao número de pessoas que aguardam na fila para conseguir se aposentar. Além disso, com o fechamento dos pontos de atendimento à população por causa do avanço da pandemia, as pessoas relatam ainda mais dificuldade de entrar em contato com o INSS.

Para auxiliar quem tem dúvidas, demandamos o INSS para esclarecer sobre a concessão dos benefícios aos trabalhadores. Veja abaixo perguntas e respostas:

Como está o funcionamento das agências do INSS? O atendimento nas agências do INSS está suspenso até 30 de abril, podendo ser prorrogado. Em cada agência foi afixado cartaz com e-mail para que o segurado entre em contato com os servidores que estarão em plantão interno. Como posso entrar em contato com o instituto de previvência? Central 135 ou via o site Pelaou via o site Meu INSS Onde posso pedir minha aposentadoria? Pedidos de benefícios são pelo Meu INSS e pelo número 135. Os benefícios que foram pedidos antes da pandemia continuam sendo analisados? Quando vou receber? As análises de requerimento continuam de forma normal. Segundo o INSS, mesmo sem atendimento, os servidores continuam trabalhando na análise dos processos de benefícios requeridos. Qual é o prazo para concessão dos benefícios? O tempo médio de concessão dos benefícios atualmente é de 80 dias. Liberação de novas aposentadorias estão suspensas? Segundo o Instituto não. As análises e concessões continuam a ser realizadas. Não tenho fonte de renda nenhuma e tenho mais de 65 anos. Pedi a aposentadoria, mas ainda não foi concedida. E agora? Segurados que não têm tempo de contribuição devem pedir o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é um benefício assistencial, desde que se enquadrem nas regras (para idoso ou pessoa com deficiência). O que não for pago agora vou receber retroativo ao dia do pedido da aposentadoria? Todo benefício, quando concedido, é pago retroativamente respeitando a data de entrada do requerimento, ou seja, quando o pedido foi feito.

Qual o procedimento para quem precisa marcar uma perícia nesse momento para auxílio-doença? Segundo o INSS, o segurado ainda pode agendar a perícia e aguardar a disponibilização da ferramenta no Meu INSS para envio do atestado. As perícias presenciais que já estavam agendadas estão canceladas ou suspensas? Qual o procedimento agora para fazê-las? O segurado que já tinha perícia médica agendada terá a consulta remarcada, com respeito à data de entrada do requerimento para fins de pagamento com correção monetária. Este segurado também deverá enviar o atestado pelo Meu INSS para apreciação da perícia médica. O pagamento dos benefícios (aposentadorias, por exemplo) segue sendo feito normalmente? Quais as orientações para retirar o dinheiro? O calendário segue seu fluxo normal. A orientação é usar o cartão de débito e seguir as recomendações dadas pelos bancos, como, por exemplo, fazer uso dos terminais de autoatendimento. Há pessoas alegando que as linhas telefônicas do INSS estão obstruídas e outros que o aplicativo não está conseguindo receber os documentos enviados por sobrecarga. O que fazer nesses casos? A ferramenta para envio do atestado médico ainda será disponibilizada no Meu INSS. Tão logo aconteça, será amplamente divulgado o passo a passo para que o segurado possa fazer o envio do atestado. "Sobre a dificuldade de acessar os canais remotos, informamos que o excesso de chamadas no 135 pode causar espera maior em linha. Contudo, o serviço segue funcionando normalmente", disse em nota. Muitos aposentados estão preocupados com o pagamento de seus benefícios. Há algum risco de suspensão nesse momento? O calendário de pagamento está mantido. Há alguma previsão de retorno de perícias presenciais? Segundo o INSS, tão logo exista determinação do Ministério do Saúde em relação ao estado de calamidade causado pela pandemia da Covid-19.