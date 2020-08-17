Coragem para seguir em frente

Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro Crédito: Wallace Hull

Quem nesta vida nunca passou por uma situação difícil? Claro que todos nós já tivemos lá nossos dias de luta. Mas vamos combinar que 2020 está, de longe, ganhando todos os recordes!

Logo nos primeiros dias do novo ano a maior enchente da história de Cachoeiro de Itapemirim assolou a cidade e atingiu em cheio o comércio. Na sequência, a pandemia mundial do novo coronavírus ! Quem poderia imaginar?

E para momentos tão perturbadores é preciso muita coragem. Pelo dicionário, a explicação para essa palavra é certeira: firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil; força ou energia moral diante do perigo; sentimento de segurança para enfrentar situações de dificuldade moral ou atributo de quem tem determinação para realizar atividades que exigem firmeza. São muitas as explicações, mas nada pode traduzir o verdadeiro sentido de uma pessoa corajosa.

Hoje, vamos celebrar essa gente que não desiste nunca. Marcas corajosas e vitoriosas que trazem histórias de lutas e conquistas em seu DNA. São 100 empresas em diferentes segmentos que conquistaram o título de mais lembradas pelo consumidor. O prêmio, realizado pela TV Gazeta Sul há 19 anos, se consolida em 2020 e realiza, de forma corajosa, a cerimônia de premiação em plena pandemia. É certo que a festa presencial não poderá acontecer, mas tudo foi planejado para que os vencedores possam exibir, com orgulho, essa conquista tão importante que é o recall de marcas, em um ano completamente atípico.

Sobre o prêmio

Já faz parte do DNA da Rede Gazeta contribuir para o fortalecimento do mercado e das empresas locais. Há 32 anos na região sul do estado, a TV Gazeta Sul tem uma trajetória que se mistura com a história das principais empresas da região. O Prêmio Gazeta Empresarial nasceu da necessidade de oferecer ao mercado uma ferramenta (pesquisa de recall) capaz de medir a performance das marcas locais e de colaborar com as empresas em suas estratégias de comunicação e marketing. Hoje, além de ser um instrumento de medição, o prêmio é símbolo de reconhecimento das marcas que se diferenciam no mercado sul capixaba. Para o diretor geral da TV Gazeta Sul, Bruno Passoni, a decisão de fazer o prêmio não foi fácil, porém necessária já que o evento faz parte do DNA da Gazeta Sul. O projeto foi todo repaginado pensando na melhor forma de levar ao conhecimento público as marcas que são as mais lembradas pelo consumidor em um ano histórico.

Crédito: Bruno Passoni, diretor da Regional Sul da Rede Gazeta.

A decisão de fazer o prêmio não foi fácil, porém fundamental já que este evento faz parte da história da TV Gazeta Sul e também de muitas marcas que aqui atuam. Essa é uma forma das marcas que são líderes mostrarem sua força. A gente entende que quem vai sair na frente é aquele que conseguir se adaptar melhor as mudanças, aquele que vai conseguir mostrar que consegue se destacar, fazer diferente e trazer resultados diferentes, mesmo em meio a uma pandemia mundial.

E por falar em pandemia, em rápidas e constantes mudanças, Passoni alerta para essa nova realidade vivida pelas empresas e para a importância de uma marca forte neste novo normal.

Falar de presença de mercado é falar de competitividade. Na maioria dos mercados, graças a democratização digital, a concorrência aumenta a cada dia. São novas empresas brigando pelo consumidor, ofertando uma gama infinita de produtos e serviços. Principalmente quando os produtos são parecidos é preciso se sobressair diante dos demais. E uma das questões que pesa muito é ter uma marca forte e uma lembrança forte na mente do consumidor. O tempo todo essas empresas estão preocupadas em apresentar algo diferente e entender o perfil do seu consumidor.

O problema das marcas que ficam para trás é que elas perdem isso de vista. Falta colocar a essência, o DNA do dono no negócio, explica Passoni.

E por falar em DNA, é certo que atitudes destemidas de quem está à frente do negócio são fundamentais para determinar quem vence e quem perde.

O DNA do seu dono é que define a empresa. Para uma marca ser notada ela precisa de líderes destemidos e com decisões certeiras para atravessar momentos de crise e chegar ainda mais forte do outro lado, finaliza Passoni.

Crédito: Bernardinho, ex-jogador, treinador de voleibol, economista e empresário brasileiro.