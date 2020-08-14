Confira os cursos preparatórios para concurso vencedores da pesquisa

Para muitas pessoas, além de uma oportunidade, um cargo público é um sonho profissional. Dependendo da função desejada, a concorrência chega a ser muitas vezes maior do que para as vagas de uma universidade pública. Há ainda quem esteja focado em passar no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) ou outras instituições de ensino técnico e superior. Por isso, escolher um bom curso preparatório pode ser o elemento decisivo aos que vão prestar algum concurso. Veja os vencedores deste segmento no Recall de Marcas 2020: