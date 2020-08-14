Confira os cursos preparatórios para concurso vencedores da pesquisa

Para muitas pessoas, além de uma oportunidade, um cargo público é um sonho profissional. Dependendo da função desejada, a concorrência chega a ser muitas vezes maior do que para as vagas de uma universidade pública. Há ainda quem esteja focado em passar no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) ou outras instituições de ensino técnico e superior. Por isso, escolher um bom curso preparatório pode ser o elemento decisivo aos que vão prestar algum concurso. Veja os vencedores deste segmento no Recall de Marcas 2020:
1º lugar - Lusíadas
O Centro de Evolução Profissional (CEP) surgiu em 1997. Naquele ano, a sua atual coordenadora pedagógica, a professora Ivone Goldner, concebeu a ideia de possibilitar aos capixabas uma preparação com qualidade, para fazer frente aos candidatos de outros Estados que, regra geral, ocupavam a maioria das vagas oferecidas nos certames realizados no Espírito Santo.
O Preparatec é um preparatório para o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), com 40 anos de existência. Ele possui quatro unidades, uma em cada cidade na Grande Vitória (Serra, Vitória, Cariacica e Vila Velha). A missão da empresa é tornar acessível um ensino de excelência, qualificando os alunos em corpo, mente e espírito.
O Colégio Lusíadas é uma das maiores escolas da cidade de Cariacica. Além das aulas do ensino regular, também oferece os cursos preparatórios Pré-Vestibular/Enem e Pré-Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As duas iniciativas visam aumentar a chance dos alunos de entrar em uma instituição de ensino reconhecida.