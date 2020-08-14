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Recall de Marcas

Confira os cafés vencedores da pesquisa

Este segmento comercial foi avaliado no levantamento a nível Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:27

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:27

Produtores e exportadores de café estão preocupados com redução da demanda pelo consumo do bebida diante da pandemia do coronavírus
O café é famoso pelo sabor forte e pelo aroma especial que deixa no ar Crédito: Pixabay
O café é uma das bebidas mais populares e está presente no cotidiano dos capixabas. O produto é famoso pelo sabor forte e pelo aroma especial que deixa no ar. Nada como começar o dia com um café ou então no fim da tarde para acompanhar um lanche. A verdade é que em qualquer hora a bebida cai bem. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Número Um

A seleção da matéria-prima ocorre em meio a Mata Atlântica e ao relevo íngreme das montanhas capixabas. Os cafés da marca Meridiano são colhidos manualmente no ápice da maturação. O perfil de torra é desenvolvido para valorizar o potencial de cada lote e o resultado na xícara é a formação de aromas e sabores especiais.

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