Confira os cafés vencedores da pesquisa

O café é uma das bebidas mais populares e está presente no cotidiano dos capixabas. O produto é famoso pelo sabor forte e pelo aroma especial que deixa no ar. Nada como começar o dia com um café ou então no fim da tarde para acompanhar um lanche. A verdade é que em qualquer hora a bebida cai bem. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020: