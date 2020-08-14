Confira os cafés vencedores da pesquisa

O café é uma das bebidas mais populares e está presente no cotidiano dos capixabas. O produto é famoso pelo sabor forte e pelo aroma especial que deixa no ar. Nada como começar o dia com um café ou então no fim da tarde para acompanhar um lanche. A verdade é que em qualquer hora a bebida cai bem. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:
3º lugar - Número Um
Fundada em 1970 por Mauro Alvez, Jan Sérgio de Oliveira e Pedro Basílio, a empresa nasceu como uma pequena torrefadora e distribuidora de café, localizada no município de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais. O nome 3 Corações foi dado em homenagem às três filhas de Pedro. A alta qualidade dos grãos e o sabor delicioso do café logo conquistou a preferência dos mineiros e na década seguinte, em 1980, a marca recebeu investimentos e foi projetada nacionalmente.
O Cafuso é produzido pela Realcafé, empresa inaugurada em 1971, em Viana, no Espírito Santo. A companhia estimulou o mercado capixaba de café robusta ou conilon, por ser a matéria-prima tanto do café solúvel quanto do torrado e moído. O café Cafuso é uma bebida forte e encorpada. Com capacidade para produzir em torno de 10 mil toneladas de café por ano, a empresa produz, em média, 30 toneladas de café e mais 5 toneladas de erva-mate solúvel por dia.
A seleção da matéria-prima ocorre em meio a Mata Atlântica e ao relevo íngreme das montanhas capixabas. Os cafés da marca Meridiano são colhidos manualmente no ápice da maturação. O perfil de torra é desenvolvido para valorizar o potencial de cada lote e o resultado na xícara é a formação de aromas e sabores especiais.
O café é produzido pela Buaiz Alimentos, inaugurada em 1941 por Americo Buaiz. O Número Um é uma bebida forte, com baixa acidez e amargor intermediário. É a combinação de sabor e aroma acentuados, agradável ao paladar. Todos os cafés Número Um possuem a certificação do Programa de Qualidade do Café (PQC), da Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic).