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Recall de Marcas

Confira as operadoras de telefonia vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento de nível estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:16

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:16

Celular
A operação dos celulares depende das empresas de telefonia móvel Crédito: Pixabay
Com o avanço da tecnologia, o celular é praticamente uma extensão do nosso corpo. Estamos conectados a maior parte do tempo. Para usufruir dos mecanismos dos aparelhos, é preciso contar com uma operadora de telefonia. Veja as marcas vencedoras neste segmento:

3º lugar - Claro

Em 1998, foi criado o grupo Telemar. A Oi, marca da corporação, teve início em 2002. Oferece serviços de telefonia fixa e móvel, banda larga, TV por assinatura, transmissão de dados e provedor de internet, além de vários outros serviços corporativos e de atacado, como o de rede de transporte e o backbone internacional.
A marca começou atuar no Brasil no ano de 2003. Em 2007, lançou o 3G como pioneira no país. Em 2011, junto à NET e à Embratel, lançou o primeiro produto do mercado que combinava serviços de TV por assinatura, telefone fixo, celular e internet.

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