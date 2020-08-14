Confira as operadoras de telefonia vencedoras da pesquisa

Com o avanço da tecnologia, o celular é praticamente uma extensão do nosso corpo. Estamos conectados a maior parte do tempo. Para usufruir dos mecanismos dos aparelhos, é preciso contar com uma operadora de telefonia. Veja as marcas vencedoras neste segmento:
3º lugar - Claro
A empresa teve início no mercado de telefonia no ano de 2003. Em 2010, entrou para o grupo Telefônica, um dos maiores do ramo no mundo. Em 2013, lançou o 4G e, em 2016, com a mudança da GVT para Vivo, ampliou a oferta de serviços incluindo telefonia móvel, fixa, internet, HDTV, aplicativos e serviços digitais.
Em 1998, foi criado o grupo Telemar. A Oi, marca da corporação, teve início em 2002. Oferece serviços de telefonia fixa e móvel, banda larga, TV por assinatura, transmissão de dados e provedor de internet, além de vários outros serviços corporativos e de atacado, como o de rede de transporte e o backbone internacional.
A marca começou atuar no Brasil no ano de 2003. Em 2007, lançou o 3G como pioneira no país. Em 2011, junto à NET e à Embratel, lançou o primeiro produto do mercado que combinava serviços de TV por assinatura, telefone fixo, celular e internet.