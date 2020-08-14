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Recall de Marcas

Confira as lojas de perfume vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:40

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:40

8 truques para fazer o perfume durar mais tempo na pele
O uso de perfume está no cotidiano de muitas pessoas, que se tornam fiéis a produtos e marcas Crédito: Pixabay
A arte da perfumaria surgiu no antigo Egito para aromatizar o corpo humano. O perfume é uma mistura entre óleos essenciais e aromáticos, incorporados ao álcool e à água. Na Itália, durante o período da Renascença, as fragrâncias começaram a virar moda e, desde então, entrou de vez na rotina das pessoas. Muitos podem até desconhecer a história, mas não há dúvidas sobre as lojas de preferência. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:

2º lugar - Natura

Em 1977, o farmacêutico Miguel Krigsner se instalou em uma portinha, numa rua secundária de Curitiba, cidade do Sul do Brasil. Chamou a pequena farmácia de manipulação de O Boticário. Começou com a criação de um creme à base de colágeno, um creme de elastina para estrias, um xampu e um banho de algas marinhas. Depois, veio a primeira linha de perfumes e a empresa não parou mais de crescer, sendo referência na área.
A Natura foi fundada em 1969, quando Luiz Seabra inaugurou uma pequena fábrica em São Paulo. Em Natura &Co concluiu a aquisição da Avon, criando o quarto maior grupo do mundo do segmento de beleza. A empresa já atendeu mais de 100 milhões de consumidores em diversos canais, mas o principal é a venda direta, que conta com cerca de 1,7 milhão de consultoras no Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia, no México e no Peru.

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