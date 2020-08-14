Confira as lojas de perfume vencedoras da pesquisa

A arte da perfumaria surgiu no antigo Egito para aromatizar o corpo humano. O perfume é uma mistura entre óleos essenciais e aromáticos, incorporados ao álcool e à água. Na Itália, durante o período da Renascença, as fragrâncias começaram a virar moda e, desde então, entrou de vez na rotina das pessoas. Muitos podem até desconhecer a história, mas não há dúvidas sobre as lojas de preferência. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020: