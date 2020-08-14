Confira as lojas de móveis vencedoras da pesquisa

De vários estilos, formatos e cores, os móveis dão vida à casa. No mercado capixaba, muitas lojas apresentam um portfólio de produtos capaz de compor com qualidade os ambientes. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:
3º lugar - Danúbio
A Sipolatti foi fundada pelo empresário Aristides Sipolatti há quase 70 anos, em Paul, no município de Vila Velha. A primeira filial foi aberta cerca de duas décadas depois, em Bela Aurora, Cariacica, e hoje tem unidades em diversos municípios capixabas. Além dos produtos que comercializa, é famosa também por diversas campanhas, como a do "7 às 7 Sipolatti."
Em 1988, o empresário Dilmar Antônio Simonetti, proprietário da rede de lojas Móveis Simonetti, montou um negócio próprio no ramo da fabricação de mobiliário de madeira. Com o tempo, a empresa começou a diversificar e passou também a revender eletrodomésticos, eletroeletrônicos, além de móveis que não utilizavam madeira maciça, e sim o aglomerado.
A Danúbio faz parte da vida dos capixabas desde a década de 1970. A ideia dos irmãos Miguel e Valentim Bassini ganhou forma em um galpão na cidade de Castelo. A empresa se tornou referência em móveis e estofados e, atualmente, conta com oito unidades distribuídas no Espírito Santo.