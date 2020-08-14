Confira as lojas de móveis vencedoras da pesquisa

3º lugar - Danúbio

A Sipolatti foi fundada pelo empresário Aristides Sipolatti há quase 70 anos, em Paul, no município de Vila Velha. A primeira filial foi aberta cerca de duas décadas depois, em Bela Aurora, Cariacica, e hoje tem unidades em diversos municípios capixabas. Além dos produtos que comercializa, é famosa também por diversas campanhas, como a do "7 às 7 Sipolatti."

Em 1988, o empresário Dilmar Antônio Simonetti, proprietário da rede de lojas Móveis Simonetti, montou um negócio próprio no ramo da fabricação de mobiliário de madeira. Com o tempo, a empresa começou a diversificar e passou também a revender eletrodomésticos, eletroeletrônicos, além de móveis que não utilizavam madeira maciça, e sim o aglomerado.