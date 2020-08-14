Confira as lojas de móveis planejados vencedoras da pesquisa

Para ambientes compactos ou grandes espaços, os móveis planejados cabem exatamente no tamanho do projeto do cliente. Com essa proposta, as lojas do ramo estão ganhando cada vez mais espaço no mercado. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:
2º lugar - Móveis Rimo
A Danúbio faz parte da vida dos capixabas desde a década de 1970. A ideia dos irmãos Miguel e Valentim Bassini ganhou forma em um galpão na cidade de Castelo. A empresa se tornou referência em móveis e estofados e, atualmente, conta com oito unidades distribuídas no Espírito Santo.
A Móveis Rimo começou suas atividades em 1989, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A empresa comercializa móveis dentro e fora do país. O parque fabril é composto por máquinas alemãs e italianas de última geração, que garantem qualidade, modernidade e tecnologia nas produções. Por ano, são fabricados mais de 300 mil produtos.