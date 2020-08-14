Confira as indústrias de vidro vencedoras da pesquisa

2º lugar - Autoglass

Desde 1984, a empresa trabalha no varejo e, a partir de 1995, com fabricação de uma variedade de vidro. Capixaba, a Viminas atua em toda a região Sudeste e em parte da Bahia produzindo vidros de segurança e outras opções para os mais diversos projetos de construção civil, além das indústrias moveleira e automotiva.

Fundada em janeiro de 1951, a empresa passou a ser sinônimo de vidro temperado e de segurança. Ao longo de sua trajetória, acumulou prêmios e se tornou uma referência no ramo entre as marcas industriais brasileiras.