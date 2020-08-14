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Recall de Marcas

Confira as indústrias de vidro vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento de nível estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:19

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:19

Reaproveitando potes de vidro com seguranca e estilo
Vidros podem ser usados para a produção de itens de utilidade doméstica Crédito: Luisella Planeta Leoni/Pixabay
As empresas que atuam no ramo de vidro são fabricantes do material que pode ter usos diversificados nas residências, nos comércios e nas indústrias. Cada tipo de vidro tem uma determinada finalidade e é preciso tomar cuidados específicos tanto na aplicação, quanto na manutenção. Veja as marcas vencedoras neste segmento:

2º lugar - Autoglass

Desde 1984, a empresa trabalha no varejo e, a partir de 1995, com fabricação de uma variedade de vidro. Capixaba, a Viminas atua em toda a região Sudeste e em parte da Bahia produzindo vidros de segurança e outras opções para os mais diversos projetos de construção civil, além das indústrias moveleira e automotiva.
Fundada em janeiro de 1951, a empresa passou a ser sinônimo de vidro temperado e de segurança. Ao longo de sua trajetória, acumulou prêmios e se tornou uma referência no ramo entre as marcas industriais brasileiras.
Especializada no setor automotivo de forma ampla, a empresa busca as melhores soluções para os clientes. Comercializam para-brisas, vidros vigias, vidros laterais, película de controle solar, película de segurança, palhetas, faróis, lanternas, lâmpadas, retrovisores, para-choques, entre outros produtos. No Brasil, a Autoglass conta com mais de 70 lojas próprias e pelo menos 900 credenciados.

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