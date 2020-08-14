Confira as imobiliárias vencedoras da pesquisa

A Construtora Canal iniciou suas atividades na construção civil no final da década de 1970, com foco no desenvolvimento do município de Vila Velha e já concretizou o sonho de inúmeras famílias.

Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia oferece casas e apartamentos em mais de 160 cidades do Brasil. A construtora está sediada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas é muito presente no mercado capixaba. A empresa também conta com imóveis que podem ser adquiridos pelo programa Minha Casa Minha Vida.