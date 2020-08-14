Confira as imobiliárias vencedoras da pesquisa

Comprar um imóvel é um sonho que exige muito planejamento e pesquisa. Além disso, para garantir que ele saia do papel sem dor de cabeça, é preciso escolher com cuidado a imobiliária que vai realizar os serviços de intermediação do negócio. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:
3º lugar - MRV Engenharia
A Construtora Canal iniciou suas atividades na construção civil no final da década de 1970, com foco no desenvolvimento do município de Vila Velha e já concretizou o sonho de inúmeras famílias.
Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia oferece casas e apartamentos em mais de 160 cidades do Brasil. A construtora está sediada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas é muito presente no mercado capixaba. A empresa também conta com imóveis que podem ser adquiridos pelo programa Minha Casa Minha Vida.