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Recall de Marcas

Confira as imobiliárias vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:55

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:55

Chave na porta de casa
A chave para a casa própria pode ser conquistada com a ajuda dos serviços de uma imobiliária Crédito: WDnet Agency/Pexels
Comprar um imóvel é um sonho que exige muito planejamento e pesquisa. Além disso, para garantir que ele saia do papel sem dor de cabeça, é preciso escolher com cuidado a imobiliária que vai realizar os serviços de intermediação do negócio. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:

3º lugar - MRV Engenharia

A Construtora Canal iniciou suas atividades na construção civil no final da década de 1970, com foco no desenvolvimento do município de Vila Velha e já concretizou o sonho de inúmeras famílias.
Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia oferece casas e apartamentos em mais de 160 cidades do Brasil. A construtora está sediada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas é muito presente no mercado capixaba. A empresa também conta com imóveis que podem ser adquiridos pelo programa Minha Casa Minha Vida.

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