Confira as grandes empresas vencedoras da pesquisa

3º lugar - Coca-Cola

Inaugurada em 1942 como a estatal Companhia Vale do Rio Doce, a Vale é hoje uma empresa privada que está entre as maiores produtoras de minério de ferro e de níquel no mundo. De telefones celulares a aviões, de estruturas de prédios a moedas, os minérios são matéria-prima para diferentes itens que fazem parte do dia a dia das pessoas. As operações da empresa estão presentes em cerca de 30 países.

Presente em 19 países, a Petrobras atua administrando a exploração de petróleo e gás. Com empresas parceiras, incorpora as tecnologias mais avançadas e se mantém como referência mundial no setor energético. Em Vitória, a Petrobras possui uma sede na Avenida Nossa Senhora da Penha.

Localizada em Vila Velha, no Espírito Santo, a Garoto é uma das 10 maiores fábricas de chocolates no mundo. Ao todo, são mais de 70 produtos no portfólio da empresa que variam entre bombons, tabletes, ovos de páscoa, entre outros. Os maiores sucessos são a caixa amarela de bombons sortidos e os tabletes familiares, além dos chocolates Baton, Talento e Serenata de Amor.

Com operações industriais em cinco Estados brasileiros (Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), a ArcelorMittal é a maior produtora de aços longos do país. A empresa oferece ao mercado produtos e soluções para as áreas de construção civil, indústria e agronegócio. A empresa também atua no ramo de mineração e tecnologia da informação. No Espírito Santo, Tubarão é a unidade de produção integrada de aços planos.

Fundada no ano de 1946, a Viação Águia Branca foi a primeira empresa do grupo. Segundo a companhia, são cerca de 10 milhões de passageiros transportados por ano, e pelo menos 177 localidades atendidas em 347 linhas interestaduais e intermunicipais. Ao todo, são nove Estados de atuação: Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Rondônia. O grupo diversificou sua atuação e, entre outros serviços, lançou o V1, uma plataforma que oferece transporte particular por meio de um aplicativo no celular.

Mineradora que sempre desempenhou um papel importante nas economias mineira e capixaba. Em 2015, ocupava a 12ª posição entre as empresas que mais exportaram, e a receita da Samarco equivalia a 1,5% do PIB de Minas Gerais e 6,4% do PIB do Espírito Santo. Além disso, os impostos gerados diretamente pelas atividades da mineradora correspondiam a 54% da receita de Mariana (MG), 35% da receita de Ouro Preto (MG) e 50% da receita de Anchieta (ES). Assim, a retomada das operações da empresa irá contribuir para o desenvolvimento econômico local e nacional.