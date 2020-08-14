Confira as financeiras vencedoras da pesquisa

As financeiras são instituições que, entre outras operações, realiza financiamentos para aqueles que precisam de créditos. A iniciativa pode ser um alívio e ajudar aqueles que necessitam de recursos para realizar algum empreendimento. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:
2º lugar - Agoracred
A instituição é especialista em empréstimos pessoais e faz parte do grupo Dadalto, que atua desde o ano de 1937 no mercado capixaba.
A instituição atua como uma empresa de financiamento de crédito e está presente no mercado desde 1992. Com sede em Vitória, o objetivo da corporação é ter soluções ágeis para os clientes e lojistas parceiros.