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Recall de Marcas

Confira as financeiras vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento de nível estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:21

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:21

Dinheiro
As finaceiras realizam financiamentos para apoiar clientes que precisam de crédito Crédito: Pixabay
As financeiras são instituições que, entre outras operações, realiza financiamentos para aqueles que precisam de créditos. A iniciativa pode ser um alívio e ajudar aqueles que necessitam de recursos para realizar algum empreendimento. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:

2º lugar - Agoracred

A instituição é especialista em empréstimos pessoais e faz parte do grupo Dadalto, que atua desde o ano de 1937 no mercado capixaba.
A instituição atua como uma empresa de financiamento de crédito e está presente no mercado desde 1992. Com sede em Vitória, o objetivo da corporação é ter soluções ágeis para os clientes e lojistas parceiros.

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