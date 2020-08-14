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Recall de Marcas

Confira as escolas particulares vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:00

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:00

Crianças na sala de aula levantando o dedo para responder a pergunta da professora
Crianças na sala de aula levantando o dedo para responder a pergunta da professora Crédito: shutterstock
O ensino de qualidade faz toda a diferença para o futuro das crianças. O contato com bons professores, materiais atualizados, estruturas adequadas e atividades interativas ajudam no processo de ensino-aprendizagem. E é nesse cenário que escolas particulares se esforçam para oferecer o melhor de modo a garantir o aprendizado de seus alunos. Veja as instituições vencedoras neste segmento no Recall de Marcas 2020:

2º lugar - Sesi

A história do Darwin começa a partir da associação de um grupo de professores, em meados de 1989. Nos primeiros anos, a instituição funcionou em imóveis alugados em Vitória e em Vila Velha. Naquela época, a escola oferecia apenas vagas de 3º ano e de pré-vestibular. Atualmente, dispõe de turmas para toda a educação básica, do infantil ao ensino médio.
O Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória foi fundado em 1943, e surgiu dos anseios da comunidade capixaba por uma instituição de ensino com filosofia católica. Os alunos da instituição contam com um projeto pedagógico de excelência em aprendizagem, destacando os valores humanos, a cidadania, o compromisso com o desenvolvimento sustentável e o respeito às diferenças.
O Serviço Social da Indústria (Sesi) atende alunos da educação infantil ao ensino médio em escolas com estrutura diferenciada e metodologias inovadoras. Os alunos da rede desenvolvem diversas atividades integradas de esporte, lazer, cultura e educação, o que proporciona socialização e vivência entre os estudantes.

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