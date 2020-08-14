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Recall de Marcas

Confira as empresas 'Top of Mind' vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento de nível estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:13

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:13

Pódio de troféus
"Top of Mind",  um dos segmentos avaliados no Recall, é representado pelas marcas mais populares para o público Crédito: Arek Socha/Pixabay
Top of Mind é um termo em inglês utilizado para definir as marcas mais populares na mente dos consumidores. Este é mais um dos segmentos analisados pela pesquisa do Recall de Marcas da Rede Gazeta. Veja as vencedoras:

2º lugar - Samsung

A Omo é uma marca da Unilever que ficou conhecida pelo slogan "Se sujar faz bem". Nesse sentido, a empresa acredita que cada mancha representa uma experiência importante na vida: manchas de lama são o selo da aventura; manchas de grama, o símbolo da exploração; e manchas de frutas, o resultado de descobertas. Dessa forma, a marca incentiva que as pessoas se sujem em atividades divertidas, já que a Omo está presente para resolver tudo depois.
Fundada no ano de 1969, a Samsung é uma empresa que atua nos segmentos de eletrônicos de consumo, comunicação móvel e TI, e soluções de dispositivos. A empresa segue uma filosofia de negócios que dedica seu talento e tecnologia para criar produtos e serviços superiores que contribuem para uma melhor sociedade global. Para alcançar isso, a Samsung dá grande importância para seus profissionais e tecnologias.

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