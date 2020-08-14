Confira as empresas de seguros vencedoras da pesquisa

2º lugar - Bradesco

A Porto Seguro iniciou suas atividades no ano de 1945. Atualmente é composta por 27 empresas, quase 14 mil funcionários e é reconhecida como uma das maiores seguradoras no país, devido à atuação nos segmentos de seguro auto e seguro de residência.

O Banco do Estado do Espírito Santo, sociedade anônima de capital aberto e de economia mista, foi criado em 1937 e é controlado pelo Estado, presente nos 78 municípios capixabas. Além de oferecer serviços como seguros, conta com a maior rede de atendimento bancário no Espírito Santo com mais de 800 pontos de atendimento, distribuídos em 156 unidades.