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Confira as empresas de seguros vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento de nível estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:13

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:13

É preciso ter cuidado na hora de assumir a divisão de um apartamento
Seguro residencial é uma das modalidades do serviço das empresas avaliadas neste segmento Crédito: Freepik
As empresas de seguro são prestadoras de serviços que assumem os riscos e pagam indenizações a clientes quando são acionadas. É um serviço fundamental para viver com segurança. Veja as marcas vencedoras neste segmento:

2º lugar - Bradesco

A Porto Seguro iniciou suas atividades no ano de 1945. Atualmente é composta por 27 empresas, quase 14 mil funcionários e é reconhecida como uma das maiores seguradoras no país, devido à atuação nos segmentos de seguro auto e seguro de residência.
O Banco do Estado do Espírito Santo, sociedade anônima de capital aberto e de economia mista, foi criado em 1937 e é controlado pelo Estado, presente nos 78 municípios capixabas. Além de oferecer serviços como seguros, conta com a maior rede de atendimento bancário no Espírito Santo com mais de 800 pontos de atendimento, distribuídos em 156 unidades.
O banco Bradesco oferece o serviço de seguros para proteção do cliente e da família. São diferentes categorias, como seguro auto, plano de saúde e plano dental, capitalização, seguros de vida, planos de previdência privada e ramos elementares, sendo que este último está relacionado com a proteção de todo patrimônio acumulado tanto de pessoa física quanto jurídica.

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