Confira as empresas de ônibus vencedoras da pesquisa

As empresas de ônibus são prestadoras de serviço de transporte urbano e rodoviário. São responsáveis pelo deslocamento dos passageiros de forma confortável e segura para os mais diferentes destinos no Estado e no país. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:
3º lugar - Joana Darc
Fundada no ano de 1946, a Viação Águia Branca foi a primeira empresa do grupo. Segundo a companhia, são cerca de 10 milhões de passageiros transportados por ano, e pelo menos 177 localidades atendidas em 347 linhas interestaduais e intermunicipais. Ao todo, são nove Estados de atuação: Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Rondônia.
O Transcol foi criado na década de 1980 com o objetivo de reformular e reestruturar o serviço de transporte coletivo, interligando os cinco municípios da Grande Vitória através de terminais urbanos. Para dar início ao projeto, foi criada a Companhia de Transportes Urbanos de Vitória (Ceturb-GV), que se tornou a responsável para organizar e gerir os serviços.
A empresa teve início na década de 60, quando os irmãos Damiani e Soella reuniram suas economias para comprar a pequena empresa de transporte coletivo que existia em Colatina, na região Noroeste do Estado. Naquela época, não imaginavam que seriam donos de uma frota de 480 ônibus. Em 1969, expandiram a marca e levaram a viação Joana Darc também para Linhares, no Norte capixaba.