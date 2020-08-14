Confira as empresas de ônibus vencedoras da pesquisa

3º lugar - Joana Darc

Fundada no ano de 1946, a Viação Águia Branca foi a primeira empresa do grupo. Segundo a companhia, são cerca de 10 milhões de passageiros transportados por ano, e pelo menos 177 localidades atendidas em 347 linhas interestaduais e intermunicipais. Ao todo, são nove Estados de atuação: Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Rondônia.

O Transcol foi criado na década de 1980 com o objetivo de reformular e reestruturar o serviço de transporte coletivo, interligando os cinco municípios da Grande Vitória através de terminais urbanos. Para dar início ao projeto, foi criada a Companhia de Transportes Urbanos de Vitória (Ceturb-GV), que se tornou a responsável para organizar e gerir os serviços.