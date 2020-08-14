Confira as cooperativas vencedoras da pesquisa

3º lugar - Cooabriel

Tudo começou em 1938 com a entrega de leite de porta em porta, levado por uma carrocinha. No início, eram 25 cooperados de Cachoeiro de Itapemirim e de alguns municípios da região. Atualmente, o grupo contempla produtores do Sul e do Norte do Espírito Santo, além de Estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro. A empresa já tem 80 produtos diferentes no mercado.

A cooperativa foi inaugurada na década de 50, em Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo, quando 17 amigos se reuniram e decidiram mudar o rumo da pecuária na região. Com o passar dos anos, a marca foi ganhando força e a preferência do consumidor. No momento, a Veneza oferece um portfólio com cerca de 50 produtos lácteos.

Fundada em 1964, a Coopeavi surgiu em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Estado. A instituição foi criada por 20 avicultores que viram que a união era a melhor forma para comercialização da produção. Com o passar do tempo, a Coopeavi passou a contemplar diferentes áreas do agronegócio como café, leite e hortaliças.

A Colagua, Cooperativa de Laticínios de Guaçuí, surgiu no dia 25 de fevereiro de 1958. Naquela época, na região do Caparaó do Espírito Santo, 22 agricultores se reuniram para definir os rumos da produção pecuária leiteira.