Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recall de Marcas

Confira as cooperativas vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento de nível estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:25

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:25

Público dá preferência a marcas que demonstram empatia e solidariedade em suas práticas
As cooperativas têm como característica a união de pessoas para o desenvolvimento de atividades e prestação de serviços Crédito: Freepik
As cooperativas são organizações de pessoas em determinadas atividades econômicas para prestação de variados serviços. Há cooperativas de bancos, de produções de laticínios, de transporte, de planos de saúde, entre outros. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Cooabriel

Tudo começou em 1938 com a entrega de leite de porta em porta, levado por uma carrocinha. No início, eram 25 cooperados de Cachoeiro de Itapemirim e de alguns municípios da região. Atualmente, o grupo contempla produtores do Sul e do Norte do Espírito Santo, além de Estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro. A empresa já tem 80 produtos diferentes no mercado.
A cooperativa foi inaugurada na década de 50, em Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo, quando 17 amigos se reuniram e decidiram mudar o rumo da pecuária na região. Com o passar dos anos, a marca foi ganhando força e a preferência do consumidor. No momento, a Veneza oferece um portfólio com cerca de 50 produtos lácteos.
Fundada em 1964, a Coopeavi surgiu em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Estado. A instituição foi criada por 20 avicultores que viram que a união era a melhor forma para comercialização da produção. Com o passar do tempo, a Coopeavi passou a contemplar diferentes áreas do agronegócio como café, leite e hortaliças.
A Colagua, Cooperativa de Laticínios de Guaçuí, surgiu no dia 25 de fevereiro de 1958. Naquela época, na região do Caparaó do Espírito Santo, 22 agricultores se reuniram para definir os rumos da produção pecuária leiteira.
A Cooperativa Agrária de Cafeicultores de São Gabriel é a maior cooperativa de café conilon do Brasil. A instituição surgiu no dia 13 de setembro de 1963, quatro meses após a emancipação do município de São Gabriel da Palha. Na ocasião, 38 cafeicultores se reuniram para constituir a Cooabriel.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados