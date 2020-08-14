Confira as cervejas campeãs da pesquisa

A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas no país. Produzida a partir da fermentação de cereais, principalmente a cevada, a bebida está presente nas mais variadas confraternizações. A cerveja se popularizou e ganha cada vez mais espaço entre os capixabas. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:
3º lugar - Heineken
Criada em 1888, a bebida é a cerveja pilsen da família Brahma. O processo de fabricação é mais lento e, com isso, a cerveja tem mais tempo para ganhar corpo e produzir um sabor marcante.
A Skol é conhecida pelo slogan A cerveja que desce redondo. É uma bebida leve e refrescante, e conta com um processo rígido de qualidade com mais de 400 etapas entre testes e degustações.
De origem holandesa, a Heineken é uma cerveja classificada como premium puro malte. Por acreditar que a pureza é sinal de qualidade autêntica, a empresa elabora a bebida apenas com ingredientes de origem 100% naturais e sem adição de conservantes, permanecendo por 35 dias no processo de maturação e fermentação.