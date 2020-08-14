Confira as cervejas campeãs da pesquisa

A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas no país. Produzida a partir da fermentação de cereais, principalmente a cevada, a bebida está presente nas mais variadas confraternizações. A cerveja se popularizou e ganha cada vez mais espaço entre os capixabas. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020: