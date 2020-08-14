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Recall de Marcas

Confira a gráfica vencedora da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:57

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:57

Pilha de revistas
Revistas, livros e folhetos são alguns dos produtos cuja impressão é feita em gráficas Crédito: Sergejs Rahunoks/Freepik
Da impressão do folheto da igreja até a de livros e jogos. Essa é a rotina das gráficas que, em um mundo cada dia mais tecnológico, estão se reinventando para atender às novas necessidades de seus clientes. Confira a vencedora do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:

1º lugar - Grafitusa

A história da Grafitusa começou em 1912 com a chegada do italiano Tullio Samorini ao Espírito Santo. O projeto inicial dele, no Estado, era pintar monumentos de Vitória, mas, após desenvolver um problema de saúde, começou o trabalho com as artes gráficas, fundando em 1920 a Tipografia Samorini, que se tornaria mais tarde a Grafitusa.

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