Confira a gráfica vencedora da pesquisa

Da impressão do folheto da igreja até a de livros e jogos. Essa é a rotina das gráficas que, em um mundo cada dia mais tecnológico, estão se reinventando para atender às novas necessidades de seus clientes. Confira a vencedora do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:
1º lugar - Grafitusa
A história da Grafitusa começou em 1912 com a chegada do italiano Tullio Samorini ao Espírito Santo. O projeto inicial dele, no Estado, era pintar monumentos de Vitória, mas, após desenvolver um problema de saúde, começou o trabalho com as artes gráficas, fundando em 1920 a Tipografia Samorini, que se tornaria mais tarde a Grafitusa.