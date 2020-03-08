Como evitar brigas por herança como a da família do Gugu

Todo mundo já ouviu falar de brigas por causa de herança. O caso mais recente dessa disputa de bens ganhou o noticiário após a morte de Gugu Liberato, em novembro de 2019. A família do apresentador e sua ex-companheira, Rose Miriam di Matteo, vêm travando uma verdadeira batalha pelo patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão.
O testamento dele, que foi feito em 2011, estabeleceu que a fortuna deveria ser dividida entre seus três filhos e cinco sobrinhos. Rose foi excluída do documento e decidiu entrar na Justiça para lutar por uma fatia dos bens. Ela quer comprovar a união estável com o apresentador. A mãe dele, inclusive, chegou a comentar que os dois viviam apenas como amigos e não como marido e mulher.
Outra caso bastante conhecido envolve o músico João Gilberto, que também morreu em 2019. A moçambicana Maria do Céu Harris luta na Justiça para provar a união estável com o cantor.
A disputa por bens é muito comum em famílias afortunadas como a de Gugu e a de João Gilberto, mas também ocorre entre aquelas com poucas propriedades. Essa briga por herança acende um debate em torno do planejamento de bens e de fortunas.
Para evitar uma futura confusão e questionamentos judiciais, é necessário fazer uma gestão antecipada do patrimônio. Para isso, um importante passo é a definição do tipo de relação que essa pessoa tem com o companheiro, se conjugal ou união estável, número de herdeiros, quais são os bens disponíveis, entre outros pontos.
O advogado e comentarista da Rádio CBN Vitória José Eduardo Coelho Dias lembra que a sociedade vive em constante transformação e que até a Constituição Federal de 1988, a única forma de família possível era a matrimonial. A Carta Magna brasileira criou a possibilidade de outras modalidades de família: convivencial (união estável) e a anaparental (convivência entre parentes, sem a convivência dos pais).
O Código Civil, segundo ele, reconhece novas modalidades de família. Porém o que garante a condição de herdeiro não é o fato de fazer parte de uma família, mas integrar a ordem legal de sucessão legítima.
"O registro de união estável pode ser feito em vida no cartório, mas não é obrigatório. A iniciativa vai deixar claro que a convivência entre as partes é duradoura e contínua, com o propósito de constituição familiar. Isso pode ser feito por meio de escritura declaratória ou contrato"
De acordo com o Código Civil Brasileiro, o testador, que é quem escreve o testamento, pode dispor livremente de metade dos seus bens, já a outra deverá ser destinada aos chamados herdeiros necessários (descendentes e cônjuge), como estabelecido em lei. É importante lembrar que não existe herança de dívida. Quando uma pessoa morre, os débitos dela em vida serão pagos pelo patrimônio que tinha. Ou seja, antes de a herança ser repartida, parte dela, ou toda ela, vai para abater esse débito e apenas o que sobrar é herdado.
O advogado especializado em Direito sucessório Carlos Augusto Leal esclarece que o planejamento ajuda a evitar conflitos futuros. Segundo ele, é recomendável que o assunto seja tratado entre o testador e os familiares para que sejam estabelecidos os critérios de partilha. Ele alerta que há diversos mecanismos a serem discutidos, entre eles, o tipo de patrimônio que está sendo deixado, que pode ser dinheiro ou imóvel por exemplo.
Outro assunto relevante é a quantidade de herdeiros, quantos casamentos essa pessoa teve, qual é o regime de bens, entre outros temas. Segundo Leal, isso tudo vai ajudar a reduzir os futuros desgastes. "É importante implantar a cultura da sucessão familiar. Todas as particularidades vão influenciar na elaboração do testamento, afirma.
Para que a herança seja dividida é preciso realizar o inventário, que é o levantamento de tudo o que a pessoa dispunha em vida. Ele deve ser feito em até 60 dias depois do falecimento do de cujus termo jurídico que define a pessoa de cuja sucessão se trata e pode ser feito sem o testamento, caso não tenha sido registrado um em vida.
O inventário pode ser feito extrajudicial ou judicialmente. No primeiro caso, a partilha dos bens pode ser realizada em um cartório de notas, mas para que isso ocorra é preciso que todos os herdeiros entrem em consenso sobre a divisão, que será igualitária, e que sejam maior de idade. Essa é a forma mais simples e barata de se passar pelo processo.
Já judicialmente, a definição do que cada herdeiro vai receber acontece na esfera judicial e só acaba depois do último recurso. Se todas as partes aceitarem o que for definido pelo juiz, a briga se encerra por ali mesmo, porém, geralmente não é tão simples e o processo pode se estender por décadas.
Outras possibilidades que existem para evitar as brigas futuras é a da antecipação de herança e do usufruto. No primeiro caso, em vida, o de cujus já passa para o nome do herdeiro parte, ou tudo, o que a pessoa teria direito após a sua morte. Depois, na hora do inventário, essa parte é descontada do que será recebido.
Um exemplo prático e hipotético seria o de uma viúva que resolvesse antecipar a herança para os três filhos, únicos herdeiros. O patrimônio atual dela (entre três casas, um carro e dinheiro) é de R$ 1,5 milhão. Ela decide antecipar parte dessa herança a dois filhos, passando um apartamento para cada um deles (avaliados em R$ 450 mil cada).
Após a morte da matriarca, se o valor do patrimônio (incluído os apartamentos que adiantou para os filhos) continuasse em R$ 1,5 milhão, cada filho que recebeu um apartamento teria mais R$ 50 mil de herança, já o que não antecipou nenhum bem teria direito ao equivalente a R$ 500 mil.
Já no caso do usufruto é possível colocar os bens no nome dos herdeiros, mas com uma cláusula para uso próprio. Por exemplo, ainda em vida, um casal passa para o nome do filho a casa em que mora, mas com um contrato de usufruto. Com isso, ele pode continuar a usufruir desse bem, morando no imóvel até sua morte, mesmo que não tenha mais a propriedade dele.
É importante ainda lembrarque a herança é um patrimônio e, com isso, é preciso declará-la no Imposto de Renda (IR). Porém, se o valor herdado somado a sua renda for inferior a R$ 40 mil e ele não atender a nenhum outro critério que o obrigue a apresentar o IR, está dispensado da entrega. A herança é tributada exclusivamente na fonte por meio do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD).
No caso de inventários que durem mais de um ano é preciso declarar os bens ao Fisco anualmente até a conclusão do processo. Quando for finalizado é obrigatória a declaração do espólio referente ao ano-calendário em que o inventário for encerrado. No mesmo período, os herdeiros e meeiro também precisam informar ao Leão, nas suas próprias declarações, os bens recebidos, respectivamente, como herança ou meação ao término do processo.
TIRA-DÚVIDAS SOBRE COMO FAZER UM TESTAMENTO
Como fazer um testamento?
O primeiro passo é juntar e organizar documentos importantes que serão necessários para sua realização. Em seguida, é necessário fazer uma lista dos bens que serão distribuídos e guardar todos os documentos referentes a eles. Feito isso, o testador pode escolher os beneficiários do testamento.
Quais tipos de testamento podem ser feitos?
Testamento público: Uma das opções mais comuns, escrito em cartório por um tabelião. O documento é feito com base nas vontades do testador e deve ser é lavrado, lido em voz alta para o testador e duas testemunhas e assinado. Esse testamento é aberto e de conhecimento público. Testamento cerrado: é escrito pelo testador e levado ao cartório para ser reconhecido como última vontade da pessoa. Também é necessário ter duas testemunhas, sem que o documento seja público. Após a morte da pessoa, o conteúdo deve ser aberto por um juiz, que ordenará o seu cumprimento. Testamento privado: Não tem o envolvimento do cartório. O testador escreve suas vontades com relação ao seu patrimônio, lê o documento para três pessoas que assinam para comprovar a veracidade. O testamento fica em poder de uma pessoa, que o traz à tona após o falecimento do declarante.
Quem são os herdeiros?
A metade dos bens é distribuída pelos herdeiros necessários que são os descendentes (como filhos, netos e bisnetos), os ascendentes (como pais, avós e bisavós) e o cônjuge. A outra parte do patrimônio pode ser distribuídas entre diferentes beneficiários conforme a decisão da pessoa que realiza o testamento.
Quando uma pessoa morre e não deixa testamento, para quem vai a herança?
A herança será transmitida aos herdeiros previstos por lei, nesta ordem: descendentes (filhos), ascendentes (pais), viúvo e colaterais (tios ou primos).
É possível herdar dívidas de pessoas que morreram?
O herdeiro não herda dívidas. Os bens identificados no inventário serão usados para pagar as dívidas ainda existentes. Caso sobre algo, os herdeiros dividirão. Caso contrário, eles não recebem nada, mas também não precisam arcar com os débitos restantes.
E se a pessoa não tem herdeiros, para onde vai a herança?
Caso o morto não tenha herdeiros instituídos por lei ou testamento, a herança irá para o Poder Público.
Escrevi meu desejo no papel, mas não oficializei no cartório. Ele é válido?
Tem validade desde que tenham formalidades legais. Desde que leia ao terminar a carta, assine e date na presença de três testemunhas e assinado. E, no momento da leitura após o falecimento essas pessoas são chamadas para comprovar a assinatura. Depois levado ao juiz para que ele valide o testamento. Mas, se forem bens de pouco valor ou de valor sentimental existe a figura do codicilo, escrito particular de última vontade.
Para que serve um testamento?
O testamento serve para permitir que a pessoa, ainda em vida, destine parte dos seus bens da forma que bem entender. O Código Civil prevê que os testamentos podem ser feitos por tabelião, pela própria pessoa com a chancela do tabelião ou por ela sem a chancela do tabelião.
Posso doar todos os meus bens?
Não. O testador pode dispor em seu testamento 50% de seu patrimônio. A parte que puder ser disposta no documento poderá ser distribuído a qualquer pessoa ou instituição que o testador escolha. Segundo o Código Civil Brasileiro, os outros 50% compõem a chamada legítima, que deve ser obrigatoriamente se repassada aos herdeiros necessários. A totalidade dos bens só poderá ser disposta em testamento caso a pessoa não tenha herdeiros necessários.
Em um testamento, posso deixar minha herança para pessoas que não são família? E para uma empresa privada? Posso deixar para um animal de estimação?
Sim, é possível deixar herança para pessoa que não seja da família, bem como para pessoa jurídica, porém, não é possível destinar 100% dos bens para eles. Não é possível, no Brasil, destinar herança para animais.
De quais bens posso me dispor em um testamento?
Podem conter no testamento: bens imóveis, móveis, créditos, reconhecimento de direitos, de filhos e de união familiar estável.
É possível anular um testamento?
Sim, é possível anular um testamento. No entanto, é preciso comprovar que no momento em que foi confeccionado, a pessoa não estava em condições de fazê-lo (problema psiquiátrico, sob efeito de drogas, entre outros) ou então foi coagida, ou ameaçada, por exemplo.
Como uma pessoa faz para excluir da herança um parente ou familiar?
A herança é um direito fundamental individual previsto na Constituição. O Código Civil prevê que para uma pessoa ser privada da herança ela precisa ser declarada indigna ou ser deserdada. As hipóteses são bem restritivas, como assassinato da fonte da herança ou tortura e maus tratos deles, e é necessária sentença transitada em julgado.
O regime de bens do casamento influencia a parte que cabe ao viúvo ou viúva?
Sim, influencia bastante. A depender do regime, o viúvo poderá ou não receber a herança.
Vivo em união estável, o que faço se meu cônjuge morrer?
A união estável não precisa de um documento específico que comprove que ela existe, sendo uma relação de convivência entre duas pessoas com o objetivo de constituição familiar. É possível provar essa união com documentos e pesquisas em redes sociais, entre outros. O que importa, neste caso, é uma vida compartilhada. O casal pode procurar um cartório para registrar a união estável. No caso do falecimento de uma das partes, e que não tenha sido registrado, é preciso fazer a comprovação na Justiça.
Quem herda alguma coisa é obrigado a pagar imposto? Quanto?
Na verdade, o herdeiro quando recebe a herança já tem descontado todos os impostos e taxas. No Estado, a alíquota do imposto aplicável à herança é de 4%.
Todo processo de divisão de bens em caso de morte tem que passar pela Justiça?
Não necessariamente. A legislação permite que o inventário também possa ser feito perante os cartórios de tabelionato de notas, o que, na prática, tem se mostrado muito mais rápido. A segurança é a mesma. Mas, para que isso ocorra é necessário que todos os herdeiros estejam em consenso.
Filhos fora do casamento ou adotados têm direito a herança?
Sim. O fato de uma pessoa ser filho extraconjugal não restringe qualquer de seus direitos, assim como os filhos adotivos. Filho é filho. E a Constituição Federal (artigo 227, §6º) proíbe qualquer tratamento discriminatório quanto a origem dos filhos.
Qual é a regra para a partilha de bens pessoais, como roupas e móveis?
Se forem de pequeno valor basta um codicilo e a pessoa escreve de próprio punho deixando os bens o que desejar com um codicilo. Agora se tiver grande valor, como joias, eles devem entrar na partilha.
É possível herdar criptomoedas de alguém que morreu?
Sim. Será realizado o inventário da pessoa e todos os bens serão partilhados entre os herdeiros. A dificuldade maior é que a pessoa detentora das criptomoedas deve se atentar as formalidades, porque os herdeiros vão receber os direitos, mas não terão acesso a elas sem as chaves e senhas.