Como evitar brigas por herança como a da família do Gugu

Família de Gugu Liberado briga por direitos na herança Crédito: Reprodução Instagram

testamento dele, que foi feito em 2011 , estabeleceu que a fortuna deveria ser dividida entre seus três filhos e cinco sobrinhos. Rose foi excluída do documento e decidiu entrar na Justiça para lutar por uma fatia dos bens. Ela quer comprovar a união estável com o apresentador. A mãe dele, inclusive, chegou a comentar que os dois viviam apenas como amigos e não como marido e mulher.

Outra caso bastante conhecido envolve o músico João Gilberto , que também morreu em 2019. A moçambicana Maria do Céu Harris luta na Justiça para provar a união estável com o cantor.

A disputa por bens é muito comum em famílias afortunadas como a de Gugu e a de João Gilberto, mas também ocorre entre aquelas com poucas propriedades. Essa briga por herança acende um debate em torno do planejamento de bens e de fortunas.

Para evitar uma futura confusão e questionamentos judiciais, é necessário fazer uma gestão antecipada do patrimônio. Para isso, um importante passo é a definição do tipo de relação que essa pessoa tem com o companheiro, se conjugal ou união estável, número de herdeiros, quais são os bens disponíveis, entre outros pontos.

O advogado e comentarista da Rádio CBN Vitória José Eduardo Coelho Dias lembra que a sociedade vive em constante transformação e que até a Constituição Federal de 1988, a única forma de família possível era a matrimonial. A Carta Magna brasileira criou a possibilidade de outras modalidades de família: convivencial (união estável) e a anaparental (convivência entre parentes, sem a convivência dos pais).

O Código Civil, segundo ele, reconhece novas modalidades de família. Porém o que garante a condição de herdeiro não é o fato de fazer parte de uma família, mas integrar a ordem legal de sucessão legítima.

"O registro de união estável pode ser feito em vida no cartório, mas não é obrigatório. A iniciativa vai deixar claro que a convivência entre as partes é duradoura e contínua, com o propósito de constituição familiar. Isso pode ser feito por meio de escritura declaratória ou contrato" José Eduardo Coelho Dias - advogado e comentarista da CBN

De acordo com o Código Civil Brasileiro, o testador, que é quem escreve o testamento, pode dispor livremente de metade dos seus bens, já a outra deverá ser destinada aos chamados herdeiros necessários (descendentes e cônjuge), como estabelecido em lei. É importante lembrar que não existe herança de dívida. Quando uma pessoa morre, os débitos dela em vida serão pagos pelo patrimônio que tinha. Ou seja, antes de a herança ser repartida, parte dela, ou toda ela, vai para abater esse débito e apenas o que sobrar é herdado.

O advogado especializado em Direito sucessório Carlos Augusto Leal esclarece que o planejamento ajuda a evitar conflitos futuros. Segundo ele, é recomendável que o assunto seja tratado entre o testador e os familiares para que sejam estabelecidos os critérios de partilha. Ele alerta que há diversos mecanismos a serem discutidos, entre eles, o tipo de patrimônio que está sendo deixado, que pode ser dinheiro ou imóvel por exemplo.

Outro assunto relevante é a quantidade de herdeiros, quantos casamentos essa pessoa teve, qual é o regime de bens, entre outros temas. Segundo Leal, isso tudo vai ajudar a reduzir os futuros desgastes. "É importante implantar a cultura da sucessão familiar. Todas as particularidades vão influenciar na elaboração do testamento, afirma.

Para que a herança seja dividida é preciso realizar o inventário, que é o levantamento de tudo o que a pessoa dispunha em vida. Ele deve ser feito em até 60 dias depois do falecimento do de cujus  termo jurídico que define a pessoa de cuja sucessão se trata  e pode ser feito sem o testamento, caso não tenha sido registrado um em vida.

O inventário pode ser feito extrajudicial ou judicialmente. No primeiro caso, a partilha dos bens pode ser realizada em um cartório de notas, mas para que isso ocorra é preciso que todos os herdeiros entrem em consenso sobre a divisão, que será igualitária, e que sejam maior de idade. Essa é a forma mais simples e barata de se passar pelo processo.

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Já judicialmente, a definição do que cada herdeiro vai receber acontece na esfera judicial e só acaba depois do último recurso. Se todas as partes aceitarem o que for definido pelo juiz, a briga se encerra por ali mesmo, porém, geralmente não é tão simples e o processo pode se estender por décadas.

Outras possibilidades que existem para evitar as brigas futuras é a da antecipação de herança e do usufruto. No primeiro caso, em vida, o de cujus já passa para o nome do herdeiro parte, ou tudo, o que a pessoa teria direito após a sua morte. Depois, na hora do inventário, essa parte é descontada do que será recebido.

Um exemplo prático e hipotético seria o de uma viúva que resolvesse antecipar a herança para os três filhos, únicos herdeiros. O patrimônio atual dela (entre três casas, um carro e dinheiro) é de R$ 1,5 milhão. Ela decide antecipar parte dessa herança a dois filhos, passando um apartamento para cada um deles (avaliados em R$ 450 mil cada).

Após a morte da matriarca, se o valor do patrimônio (incluído os apartamentos que adiantou para os filhos) continuasse em R$ 1,5 milhão, cada filho que recebeu um apartamento teria mais R$ 50 mil de herança, já o que não antecipou nenhum bem teria direito ao equivalente a R$ 500 mil.

Já no caso do usufruto é possível colocar os bens no nome dos herdeiros, mas com uma cláusula para uso próprio. Por exemplo, ainda em vida, um casal passa para o nome do filho a casa em que mora, mas com um contrato de usufruto. Com isso, ele pode continuar a usufruir desse bem, morando no imóvel até sua morte, mesmo que não tenha mais a propriedade dele.

É importante ainda lembrarque a herança é um patrimônio e, com isso, é preciso declará-la no Imposto de Renda (IR). Porém, se o valor herdado somado a sua renda for inferior a R$ 40 mil e ele não atender a nenhum outro critério que o obrigue a apresentar o IR, está dispensado da entrega. A herança é tributada exclusivamente na fonte por meio do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD).

No caso de inventários que durem mais de um ano é preciso declarar os bens ao Fisco anualmente até a conclusão do processo. Quando for finalizado é obrigatória a declaração do espólio referente ao ano-calendário em que o inventário for encerrado. No mesmo período, os herdeiros e meeiro também precisam informar ao Leão, nas suas próprias declarações, os bens recebidos, respectivamente, como herança ou meação ao término do processo.

TIRA-DÚVIDAS SOBRE COMO FAZER UM TESTAMENTO