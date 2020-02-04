Com mais estradas, ES pode dobrar o número de turistas até 2035

Pedra Azul, em Domingos Martins, é um dos destaques do Turismo do Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest

Um dos setores vistos como mais importantes para o futuro do Espírito Santo , o turismo, está em rota de crescimento. As expectativas para esse setor são animadoras e prometem surpreender até quem trabalha com ele. A importância do setor se dá pelo baixo impacto ambiental e pelo grande número de pessoas ocupadas - mais de 160 mil se considerada alimentação, transporte, atividades culturais, alojamentos e outras atividades - segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

Para o proprietário do China Park, Valdeir Nunes dos Santos, tal estímulo do crescimento passa diretamente pela melhoria das estradas capixabas.

Bahia e O nosso turismo é autoguiado. Na maioria das vezes, o turista vai de carro até o destino escolhido. Então, a melhoria das estradas, da nossa infraestrutura, é fundamental para o nosso crescimento. Cerca de 95% dos nossos turistas vêm de Minas Gerais Rio de Janeiro , avalia o China.

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Um exemplo, segundo ele, é o próprio China Park. Em 2008 uma estrada de chão de cinco quilômetros ligava o China Park à BR 262. Depois de um tempo, o governo asfaltou essa estrada e hoje o complexo todo emprega 200 pessoas. Existem lugares no nosso interior que só não se desenvolvem mais por falta de estradas, avalia.

Tenho certeza que com mais estradas, o número de turistas que visitam o Espírito Santo pode até dobrar em 15 anos. Há quem acredite que possa até triplicar, garante Valdeir Nunes.

Tal crescimento não deve fazer com que o Espírito Santo chegue a bater de frente com destinos como Rio de Janeiro, Gramado ou Salvador. Porém, podemos chegar a incomodar os principais destinos do país.

Hoje o Espírito Santo não faz frente a esses principais destinos. Eles estão, pelo menos, 20 anos à nossa frente. Ainda temos muito o que fazer - mas estamos fazendo. Existem pousadas que começaram com os donos de uma casa oferecendo cama e café e foram crescendo gradativamente, destaca China.

Esse avanço de pequenos empreendedores do setor fez com que, inclusive, o Turismo tenha passado pela crise financeira dos últimos anos sem sofrer muitas perdas, registrando até crescimento - sobretudo na região das montanhas.

BELEZA NATURAL É A PRINCIPAL DIFERENÇA PARA O ESPÍRITO SANTO

Sem pensar duas vezes, Valdeir destaca as belezas naturais do Estado como o maior destaque para a atração dos turistas para terras capixabas. Tem coisas aqui no Estado que o turista não vê em nenhum outro lugar. E tem a proximidade das montanhas com as praias que é algo espetacular para o turismo, conta Valdeir.

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