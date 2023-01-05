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Prêmio Gazeta Empresarial

Colatinenses revelam as marcas mais lembradas de 65 segmentos empresariais

Mais do que premiar as marcas mais lembradas pelo consumidor, a pesquisa fornece dados importantes para todo o mercado.

Publicado em 

05 jan 2023 às 13:35

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 13:35

Prêmio Gazeta Empresarial
Prêmio Gazeta Empresarial Crédito: Divulgação
Mais do que premiar as marcas mais lembradas pelo consumidor, a pesquisa fornece dados importantes para todo o mercado.
Uma marca forte e reconhecida pelo público não nasce da noite para o dia. Ela é construída com o tempo a partir de um trabalho árduo e contínuo que envolve construção de imagem, de reputação, de credibilidade. Assim como ocorre em praticamente todas as atividades humanas, também com as marcas e os seus legados é preciso “cultivar hoje para colher amanhã”.
"Reconhecer e apoiar os empreendedores locais e tudo o que eles representam para a sociedade capixaba é um dos objetivos deste prêmio, que mais uma vez contou com a participação de grandes marcas e empresas que contribuem para o crescimento e desenvolvimento de Colatina e do Espírito Santo. Afinal, muitas empresas que iniciaram seus negócios aqui hoje estão presentes até mesmo em outras regiões do país"
Maria Helena Vargas - Diretora Regional – Norte/Noroeste
E foi com esse mote “Nossas marcas, nossos legados”, que essa edição do Prêmio Gazeta Empresarial foi promovida. A proposta foi relevar as marcas que têm deixado legado nas suas áreas de atuação. Marcas que, mais que vender produtos ou serviços, estão ligadas à história de vida das pessoas e das comunidades onde estão inseridas. Marcas que, de alguma forma, contribuem para o desenvolvimento e o fortalecimento do mercado.
Para identificá-las, o Instituto Futura Inteligência saiu às ruas colatinenses para perguntar ao público: “Quando eu falo (segmento) em Colatina, que marca lhe vem à cabeça?”. Ao todo, 400 pessoas com idade igual ou maior de 16 anos foram ouvidas sobre empresas de 65 segmentos. Realizado entre 8 e 10 de junho deste ano, o levantamento destacou 61 empresas, vencedoras dessa décima nona edição da premiação em Colatina.
Em grande estilo, a festa de premiação fez jus ao porte e à importância do projeto, criado para reconhecer grandes cases de sucesso na região. O evento foi realizado no dia 23 de setembro, em formato presencial, na Arena North Star para 330 convidados. O Sambô, grupo que mistura samba com diversos estilos musicais, como o rock e o pop, e criou um estilo próprio (o "rock-samba"), animou a festa. Um grande evento que já começa a ganhar forma para o ano que vem. A equipe da Rede Gazeta já está planejando a 20a edição, que promete ser ainda maior e mais glamourosa.
"O Prêmio Gazeta Empresarial Colatina chega à 19ª edição justamente com esse espírito: o de celebrar a lembrança que as empresas da região fixaram junto aos moradores da região, somando-se anos desafiadores e anos de prosperidade. Em quase duas décadas, desde a entrega dos primeiros troféus, vimos o mundo passar por profundas transformações e nos posicionamos como um relevante termômetro da movimentação do mercado."
Marcello Moraes - Diretor-geral da Rede Gazeta
Capitaneada pela Rede Gazeta e apurada pelo Instituto Futura, a pesquisa teve sua primeira edição realizada em 2001, em Cachoeiro de Itapemirim. De lá para cá, foi ampliada para as regiões do Norte e Noroeste do Estado, e vem se consolidando como o principal evento corporativo do mercado capixaba.
Mais do que premiar as marcas que fazem um bom trabalho e são lembradas pelo consumidor, a pesquisa também oferece dados imprescindíveis sobre os segmentos em que essas empresas atuam.

Prêmio Gazeta Empresarial Colatina

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