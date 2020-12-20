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Caixa paga superlote do auxílio emergencial para 6,8 milhões neste domingo

O recurso só poderá ser sacado ou transferido a partir do dia 15 de janeiro do ano que vem. Até lá, ele pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 22:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2020 às 22:11
Aplicativo Caixa Tem onde o beneficiário recebe o auxílio emergencial
Aplicativo Caixa Tem, por onde o beneficiário recebe o auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal vai pagar um superlote do auxílio emergencial para 6,8 milhões de beneficiários em todo o país neste domingo (20). São trabalhadores inscritos que estão no ciclo 6 do calendário de pagamentos e que nasceram em julho e agosto.
Do total de inscritos que recebem neste domingo, 138,7 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).

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Os outros 6,7 milhões vão receber a parcela de extensão do auxílio emergencial, com valor reduzido. Para esse grupo, serão pagas as parcelas de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
O recurso só poderá ser sacado ou transferido para os nascidos em julho a partir do dia 15 de janeiro do ano que vem. Já quem nasceu em agosto poderá sacar ou transferir a partir do dia 18 de janeiro de 2020.

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Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, onde é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.
Também será pago neste domingo o auxílio residual a 400 beneficiários nascidos em julho e agosto que foram aprovados já no mês de dezembro. Eles vão receber de uma só vez a primeira e a segunda parcela do auxílio no valor integral, de R$ 600 cada.

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AUXÍLIO RESIDUAL

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