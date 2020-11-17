Caixa paga o auxílio emergencial para 5,1 milhões nesta quarta-feira (18)

Aplicativo Caixa Tem onde o beneficiário recebe o auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves

Caixa Econômica Federal vai pagar o auxílio emergencial para 5,1 milhões de beneficiários em todo o país nesta quarta-feira (18). Vão receber a ajuda 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com o NIS final 2, além de 3,6 milhões trabalhados inscritos que estão no ciclo 4 do calendário de pagamentos e nasceram em novembro.

Do total de inscritos que recebem nesta quinta, 700 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).

Os outros 2,9 milhões de brasileiros inscritos vão receber o auxílio emergencial extensão, com valor reduzido. Para esse grupo, serão pagas as parcelas de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).

Para esse grupo, o recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 5 de dezembro. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, por meio do qual é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.

Já os beneficiários do Bolsa Família podem sacar normalmente com o cartão do programa. Eles vão receber a oitava parcela da extensão do auxílio.

O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA - 8ª PARCELA

NIS final 1 - 17 de novembro

NIS final 2 - 18 de novembro

NIS final 3 - 19 de novembro



NIS final 4 - 20 de novembro



NIS final 5 - 23 de novembro



NIS final 6 - 24 de novembro



NIS final 7 - 25 de novembro



NIS final 8 - 26 de novembro



NIS final 9 - 27 de novembro



NIS final 0 - 30 de novembro



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