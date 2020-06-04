Caixa paga nesta sexta auxílio emergencial aos nascidos em junho

Aplicativo Caixa Tem onde o beneficiário recebe o auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves

2,6 milhões de pessoas devem receber o benefício. Até nesta quinta-feira (04), essas pessoas só poderiam pagar contas ou boletos com o valor depositado na poupança social digital da A partir desta sexta-feira (05) quem nasceu no mês de junho e que recebeu a primeira parcela até 30 de abril já pode sacar ou transferir a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 . Ao tododevem receber o benefício. Até nesta quinta-feira (04), essas pessoas só poderiam pagar contas ou boletos com o valor depositado na poupança social digital da Caixa

O atendimento vai contemplar os informais, desempregados e outras pessoas que se inscreveram no site ou no aplicativo para receber o benefício. De sábado (30) a quinta-feira (04), o banco realizou o pagamento em espécie aos nascidos entre janeiro e maio. Na semana passada, foram contemplados os beneficiários do Programa Bolsa Família

Para evitar aglomeração na porta das agências, o calendário de pagamentos é dividido de acordo com o mês de nascimento do beneficiário (veja o calendário no final da matéria). É importante lembrar que a transferência de valores pode ser feita pelo aplicativo sem a necessidade de ir até uma agência.

Para não perder a viagem na hora de ir ao banco, é melhor prestar atenção aos documentos que você deve levar. Além disso, segundo a Caixa , os beneficiários que forem às agências, que terão a triagem nas filas ampliada, fora da sua data para o recebimento de pagamento em espécie não permanecerão no local.

Para sacar o auxílio emergencial, o beneficiário precisa ir até uma agência da Caixa com o CPF e um documento de identificação com foto, que pode ser:

Carteira de Trabalho, desde que emitida a partir de 20 de janeiro de 1997;



Carteira de Identidade (RG) fornecida pelos órgãos de segurança pública dos Estados. Fique atento ao prazo de validade, se houver;

CNH - Carteira Nacional de Habilitação;

Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos profissionais liberais, desde que tenha fé pública reconhecida por decreto, observado o prazo de validade, se houver;

Passaporte brasileiro, desde que esteja dentro do prazo de validade.



CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA

Quem faz parte do Bolsa Família e tem direito ao auxílio emergencial começou a receber o benefício no dia 18 de maio. O último lote de beneficiário foi no dia 29 de maio. Para essas pessoas, o pagamento ocorreu da mesma forma do benefício regular, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). A renda emergencial pode ser sacada ou transferida normalmente.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA POUPANÇA SOCIAL DIGITAL

A poupança social digital é movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. O app permite a realização de pagamentos eletrônicos de contas, assim como compras on-line ou em maquininhas autorizadas com a funcionalidade do cartão virtual de débito.