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Caixa paga auxílio para 5,4 milhões de beneficiários nesta quarta

Vão receber a ajuda 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família e 3,8 milhões trabalhados nascidos em março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 18:00

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 18:00

Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal vai pagar o auxílio emergencial para  milhões de beneficiários em todo o país nesta quarta-feira (25). Vão receber a ajuda 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com o NIS final 7, além de 3,8 milhões trabalhados inscritos que estão no ciclo 5 do calendário de pagamentos e nasceram em março.
Do total de inscritos que recebem nesta sexta, 200 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).
Os outros 3,6 milhões de brasileiros inscritos vão receber o auxílio emergencial extensão, com valor reduzido. Para esse grupo, serão pagas as parcelas de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
Para esse grupo, o recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 4 de janeiro do ano que vem. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, por meio do qual é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.
Já os beneficiários do Bolsa Família podem sacar normalmente com o cartão do programa. Eles vão receber a oitava parcela da extensão do auxílio.

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O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória. 
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA - 8ª PARCELA

  • NIS final 1 - 17 de novembro
  • NIS final 2 - 18 de novembro
  • NIS final 3 - 19 de novembro
  • NIS final 4 - 20 de novembro
  • NIS final 5 - 23 de novembro
  • NIS final 6 - 24 de novembro
  • NIS final 7 - 25 de novembro
  • NIS final 8 - 26 de novembro
  • NIS final 9 - 27 de novembro
  • NIS final 0 - 30 de novembro

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