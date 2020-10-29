Caixa paga auxílio emergencial para 5,2 milhões nesta sexta (30)

A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira (16) o auxílio emergencial para 5,2 milhões de pessoas. Desse total, 1,6 milhão são beneficiários do Bolsa Família que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 0, concluindo a sétima rodada de saques do auxílio para inscritos no programa, ou seja, a segunda parcela da extensão do benefício, que é de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
Nesta sexta, a Caixa inicia outro cronograma. Será aberta a rodada de pagamentos do ciclo 4, que inclui aqueles que tiveram a ajuda pela primeira vez em maio. Serão 3,6 milhões de beneficiários nascidos em janeiro que receberão pelo ciclo. Os valores serão depositados na conta digital.
Entre os trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) deste ciclo, 2,9 milhões de pessoas vão receber a sexta parcela, ou seja, a primeira da extensão do auxílio. Os outros 700 mil ainda estão recebendo a quinta parcela ou anteriores e, portanto, ainda terão creditado o valor de R$ 600.
Pelas regras do governo, os beneficiários terão direito a cinco parcelas de R$ 600 e, após isso, começam a ter o valor reduzido para R$ 300. Os pagamentos, porém, terminam em dezembro para todos os beneficiários, independentemente do mês que começaram a receber. Ou seja, quem começou a receber depois acabará tendo direito a menos parcelas.
O saque em dinheiro para quem recebe pelo ciclo 4 nesta sexta só estará disponível no dia 7 de novembro. Até lá, o dinheiro poderá ser movimentado somente em transações digitais pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, compras on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.