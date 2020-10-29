Caixa paga auxílio emergencial para 5,2 milhões nesta sexta (30)

Nesta sexta, a Caixa inicia outro cronograma. Será aberta a rodada de pagamentos do ciclo 4, que inclui aqueles que tiveram a ajuda pela primeira vez em maio. Serão 3,6 milhões de beneficiários nascidos em janeiro que receberão pelo ciclo. Os valores serão depositados na conta digital.

Entre os trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) deste ciclo, 2,9 milhões de pessoas vão receber a sexta parcela, ou seja, a primeira da extensão do auxílio. Os outros 700 mil ainda estão recebendo a quinta parcela ou anteriores e, portanto, ainda terão creditado o valor de R$ 600.