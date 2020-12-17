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Caixa paga auxílio emergencial para 5,2 milhões nesta sexta (18)

Vão receber 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família e 3,6 milhões de trabalhadores inscritos que estão no ciclo de pagamentos 6

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 18:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 18:59
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por onde é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal paga o auxílio emergencial para 5,2 milhões de beneficiários em todo o país neste sexta-feira (18). Entre os grupos que vão receber o pagamento estão 3,6 milhões de beneficiários inscritos que estão no ciclo 6 do calendário de pagamentos e que nasceram em junho. 
Do total de inscritos que recebem nesta sexta, 66,4 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).
Os outros 3,5 milhões de brasileiros inscritos vão receber o auxílio emergencial extensão, com valor reduzido. Para esse grupo, serão pagas as parcelas de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).

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Para esses trabalhadores, o recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 13 de janeiro do ano que vem. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, onde é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.
Além disso, nesta quarta, 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 7 recebem a quarta parcela da extensão da ajuda emergencial. 
Para este grupo, nada muda. O recebimento do auxílio atende aos mesmos critérios e datas do Bolsa Família, permitindo a utilização do cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui; ou por crédito na conta Caixa Fácil.
Também nesta sexta, será pago o auxílio residual a 400 beneficiários que foram aprovados já no mês de dezembro. Eles vão receber de uma só vez a primeira e a segunda parcela do auxílio no valor integral, de R$ 600 cada.

SOBRE O AUXÍLIO EMERGENCIAL

O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória. 
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.

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