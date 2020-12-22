Caixa paga auxílio emergencial para 5,2 milhões nesta quarta (23)

A Caixa Econômica Federal vai pagar o auxílio emergencial para 5,2 milhões de beneficiários em todo o país nesta quarta-feira (23). Entre eles estão 3,5 milhões de trabalhadores no ciclo 6 do calendário de pagamentos que nasceram em outubro. A maior parte desse grupo receberá a última parcela de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
Outros 100 mil inscritos nascidos em outubro e que foram aprovados já no mês de dezembro recebem o auxílio residual. Eles já receberam quatro parcelas de R$ 600 e agora vão receber uma parcela única de R$ 300.
Também nesta quarta será pago o auxílio para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com número do NIS terminado em 0. Este grupo já tem o saque liberado assim que o dinheiro estiver na conta.
O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória.
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.