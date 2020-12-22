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Caixa paga auxílio emergencial para 5,2 milhões nesta quarta (23)

Vão receber 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família, 3,5 milhões de trabalhadores nascidos em outubro, e outros 100 mil que foram contemplados pelo auxílio já no mês de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 19:05

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 19:05

Aplicativo Caixa Tem onde o beneficiário recebe o auxílio emergencial
Aplicativo Caixa Tem, por onde o beneficiário recebe o auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal vai pagar o auxílio emergencial para 5,2 milhões de beneficiários em todo o país nesta quarta-feira (23). Entre eles  estão 3,5 milhões de trabalhadores no ciclo 6 do calendário de pagamentos que nasceram em outubro. A maior parte desse grupo receberá a última parcela de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
Outros 100 mil inscritos nascidos em outubro e que foram aprovados já no mês de dezembro recebem o auxílio residual. Eles já receberam quatro parcelas de R$ 600 e agora vão receber uma parcela única de R$ 300. 

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Também nesta quarta será pago o auxílio para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com número do NIS terminado em 0. Este grupo já tem o saque liberado assim que o dinheiro estiver na conta.
O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória. 
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.

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