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Nascidos em julho

Caixa paga auxílio emergencial para 3,6 milhões nesta quinta-feira

Do total, 3 milhões de pessoas receberão as parcelas da extensão do benefício, que é de R$ 300. Confira calendário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 18:00

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 18:00

Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira (12) o auxílio emergencial para 3,6 milhões de brasileiros. A liberação do benefício, que será depositado na poupança digital para os nascidos em julho, é referente ao ciclo 4 de pagamentos.
A partir da liberação, os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de cartão, com QR Code. Saques e transferências para esse grupo só serão liberados a partir de 26 de novembro.

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Das pessoas que vão receber o crédito nesta quarta, 600 mil terão acesso ao benefício com o valor original, isto é, vão receber R$ 600. Como as mães chefes de família têm direito a duas cotas do pagamento, elas vão receber R$ 1.200.
Outros 3 milhões já vão receber a extensão do benefício, com valor reduzido. Para esse grupo, as parcelas serão de R$ 300. No caso das mães chefes de família, o pagamento segue a mesma lógica anterior, ou seja, elas receberão R$ 600.

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O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores  informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória.
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.
Não há necessidade de novo requerimento para ter direito à extensão do auxílio. Aqueles que já foram beneficiados e, a partir de agora, se enquadram nos novos requisitos, continuam sendo contemplados.

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