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Benefício social

Caixa paga auxílio emergencial para 3,5 milhões neste domingo

Valores serão depositados na conta digital dos beneficiários nascidos em dezembro e só podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Veja quando será possível sacar

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 19:36
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Caixa paga auxílio para 3,5 milhões neste domingo (01) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal paga, neste domingo (1), o auxílio emergencial para 3,5 milhões de brasileiros. A liberação do benefício, que será depositado na poupança digital para os nascidos em dezembro, encerra o ciclo 3 de pagamentos.
A partir da liberação, os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de cartão, com QR Code. Saques e transferências serão liberados a partir do dia 5 de dezembro.
Das pessoas que vão receber o crédito neste domingo, 1,3 milhão terão acesso ao benefício com o valor original, isto é, vão receber R$ 600. As mães chefes de família têm direito a duas cotas do pagamento e vão receber R$ 1.200.
Outros 2,2 milhões já vão receber a extensão do benefício, com valor reduzido. Para esse grupo, as parcelas serão de R$ 300. Para as mães chefes de família, o pagamento segue a mesma lógica anterior, ou seja, elas receberão R$ 600.

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O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar informais, desempregados, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória.
Serão pagas até quatro parcelas, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.
Não há necessidade de novo requerimento para ter direito à extensão do auxílio. Aqueles que já foram beneficiados e, a partir de agora, se enquadram nos novos requisitos, continuam sendo contemplados.

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