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Caixa paga auxílio emergencial para 1,9 milhão nesta quinta (27)

Beneficiários do Bolsa Família com NIS final 8 recebem a 5ª parcela, que já pode ser sacada. Confira a data de pagamento dos demais grupos

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 18:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 18:44
Pagamento em dinheiro
Beneficiários do Bolsa Família podem sacar o auxílio emergencial em dinheiro Crédito: Siumara Gonçalves
A Caixa Econômica Federal paga, nesta quinta-feira (27), o auxílio emergencial para 1,9 milhão de beneficiários do programa Bolsa Família. Quem tiver o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 8 pode sacar a quinta parcela em dinheiro. Até o próximo dia 31, todos os beneficiários do programa social serão contemplados, de acordo com o NIS. (Veja os calendários no fim da matéria)
Já na próxima sexta-feira (28), o auxílio será depositado na poupança digital de 3,8 milhões de aniversariantes do mês de janeiro. Lembrando que, por conta dos diferentes ciclos de pagamento da Caixa, a parcela que cada pessoa vai receber depende de quando ela teve o benefício aprovado e quando começou a recebê-lo. Além disso, a data de saque em dinheiro é diferente da de depósito em conta.

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Os beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio e quem está no programa e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não pode acumular os dois pagamentos. Com isso, a pessoa recebe apenas o que for de maior valor. No caso de mães que criam os filhos sozinhos, o total do benefício emergencial é de R$ 1.200. É possível sacar o dinheiro imediatamente.

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