Caixa paga auxílio emergencial para 1,9 milhão nesta quinta (27)

Já na próxima sexta-feira (28), o auxílio será depositado na poupança digital de 3,8 milhões de aniversariantes do mês de janeiro. Lembrando que, por conta dos diferentes ciclos de pagamento da Caixa, a parcela que cada pessoa vai receber depende de quando ela teve o benefício aprovado e quando começou a recebê-lo. Além disso, a data de saque em dinheiro é diferente da de depósito em conta.

Os beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio e quem está no programa e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não pode acumular os dois pagamentos. Com isso, a pessoa recebe apenas o que for de maior valor. No caso de mães que criam os filhos sozinhos, o total do benefício emergencial é de R$ 1.200. É possível sacar o dinheiro imediatamente.

