Caixa paga auxílio emergencial para 1,6 milhão nesta sexta (23)

A Caixa Econômica Federal paga, nesta sexta-feira (23), o auxílio emergencial para 1,6 milhão de pessoas. Os beneficiários fazem parte do Bolsa Família e possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 5. Eles poderão sacar a sétima parcela do auxílio - ou seja, a segunda da extensão do benefício, que é de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
Ao todo, mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no programa Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a segunda parcela da extensão do auxílio emergencial residual e receberão, no total, R$ 4,2 bilhões durante o mês de outubro. A rodada de pagamentos para esses beneficiários segue até o dia 30 de outubro. Veja o cronograma: