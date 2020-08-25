Caixa paga auxílio emergencial a 5,7 milhões nesta quarta-feira (26)

Por conta dos diferentes ciclos de pagamento, a parcela que cada pessoa vai receber depende de quando ela teve o benefício aprovado e quando começou a recebê-lo pela primeira vez. Receberão o recurso nesta quarta-feira (26):

Já os beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio e quem está no programa e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não pode acumular os dois pagamentos. Com isso, a pessoa recebe apenas o que for de maior valor. No caso de mães que criam os filhos sozinhos, o total do benefício emergencial é de R$ 1.200. É possível sacar o dinheiro imediatamente.

