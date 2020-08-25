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Caixa paga auxílio emergencial a 5,7 milhões nesta quarta-feira (26)

São 3,7 milhões de nascidos em dezembro que estão recebendo diferentes parcelas, 94 mil novos aprovados e 1,9 milhão do Bolsa Família que têm NIS final 7 e recebem a 5ª parcela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 18:53

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 18:53

Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por onde é pago o auxílio emergencial a informais e desempregados Crédito: Siumara Gonçalves
A Caixa Econômica Federal paga, nesta quarta-feira (26), o auxílio emergencial para 5,7 milhões de beneficiários. O lote inclui 94 mil novos aprovados e 3,7 milhões de trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) nascidos em dezembro, que estão recebendo diferentes parcelas, de acordo com os ciclos de pagamento da Caixa (veja calendários no fim da matéria).
Também nesta quarta, o auxílio será pago a 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 7. Até o próximo dia 31, todos os beneficiários do programa social serão contemplados, de acordo com o NIS.
Por conta dos diferentes ciclos de pagamento, a parcela que cada pessoa vai receber depende de quando ela teve o benefício aprovado e quando começou a recebê-lo pela primeira vez. Receberão o recurso nesta quarta-feira (26):
  • 1ª parcela: quem contestou o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho e foi aprovado depois disso; 
  • 2ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho; 
  • 2ª parcela: quem recebeu a 1ª parcela em abril e teve o pagamento reavaliado em julho de 2020, decorrente de atualizações de dados governamentais;
  • 3ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio; 
  • 4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril; 

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É importante lembrar que quem receber nesta quarta-feira e não for beneficiário do Bolsa Família só poderá movimentar a poupança pelo aplicativo Caixa Tem. A plataforma digital permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual e QR Code. Já os saques e transferências serão liberados a partir do dia 17 de setembro para esse grupo. (Veja os calendários abaixo)
Já os beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio e quem está no programa e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não pode acumular os dois pagamentos. Com isso, a pessoa recebe apenas o que for de maior valor. No caso de mães que criam os filhos sozinhos, o total do benefício emergencial é de R$ 1.200. É possível sacar o dinheiro imediatamente.

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