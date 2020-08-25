Caixa paga auxílio emergencial a 5,7 milhões nesta quarta-feira (26)

A Caixa Econômica Federal paga, nesta quarta-feira (26), o auxílio emergencial para 5,7 milhões de beneficiários. O lote inclui 94 mil novos aprovados e 3,7 milhões de trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) nascidos em dezembro, que estão recebendo diferentes parcelas, de acordo com os ciclos de pagamento da Caixa (veja calendários no fim da matéria).
Também nesta quarta, o auxílio será pago a 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 7. Até o próximo dia 31, todos os beneficiários do programa social serão contemplados, de acordo com o NIS.
Por conta dos diferentes ciclos de pagamento, a parcela que cada pessoa vai receber depende de quando ela teve o benefício aprovado e quando começou a recebê-lo pela primeira vez. Receberão o recurso nesta quarta-feira (26):
- 1ª parcela: quem contestou o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho e foi aprovado depois disso;
- 2ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho;
- 2ª parcela: quem recebeu a 1ª parcela em abril e teve o pagamento reavaliado em julho de 2020, decorrente de atualizações de dados governamentais;
- 3ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio;
- 4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril;
É importante lembrar que quem receber nesta quarta-feira e não for beneficiário do Bolsa Família só poderá movimentar a poupança pelo aplicativo Caixa Tem. A plataforma digital permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual e QR Code. Já os saques e transferências serão liberados a partir do dia 17 de setembro para esse grupo. (Veja os calendários abaixo)
Já os beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio e quem está no programa e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não pode acumular os dois pagamentos. Com isso, a pessoa recebe apenas o que for de maior valor. No caso de mães que criam os filhos sozinhos, o total do benefício emergencial é de R$ 1.200. É possível sacar o dinheiro imediatamente.