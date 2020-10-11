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Benefício social

Caixa paga auxílio emergencial a 3,8 milhões neste domingo

Valores serão depositados na conta digital do beneficiário. É a primeira vez que o banco fará pagamento nesse dia da semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2020 às 21:33

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 21:33

Caixa Tem é o aplicativo para receber os recursos do FGTS e do auxílio emergencial
Caixa Tem é o aplicativo para receber os recursos do FGTS e do auxílio emergencial Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal paga neste domingo (11) o auxílio emergencial para 3,8 milhões de pessoas. O benefício criado pelo governo federal será depositado em conta digital para os nascidos em maio, seguindo o ciclo 3 do calendário de liberação dos recursos. É a primeira vez que o banco fará o crédito nesse dia da semana.
Entre os trabalhadores informais e desempregados que serão contemplados estão 2,3 milhões de pessoas que tiveram a primeira parcela creditada em abril e agora já estão recebendo a sexta. A extensão do auxílio foi fixado no valor de R$ 300.
Já 1,5 milhão restante teve o benefício aprovado nos meses seguintes e ainda estão recebendo diferentes parcelas no valor de R$ 600 (ou R$ 1.200 para mães que são chefes de família).  Isso inclui quem teve o auxílio negado, fez a contestação entre 20/07 e 25/08, foi considerado elegível e agora receberá a primeira parcela.
O saque em dinheiro para quem recebe neste domingo só estará disponível no dia 21 de novembro. Até lá, o dinheiro poderá ser movimentado somente em transações digitais pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, compras on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.
Na próxima terça-feira (13), o saque em dinheiro será possível para 4 milhões de nascidos em agosto.

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